La UCI del Clínico, al límite: "Estamos peor que en marzo, Aragón no ha tenido tregua"

Si a estas alturas explicamos que la situación en las UCIs de los hospitales aragonesas es crítica, probablemente no contaremos nada nuevo. Pero si escuchamos a sus profesionales, los que se baten el cobre con jornadas interminables y que les dejan al límite de sus fuerzas, quizá sirva para hacernos una idea más fidedigna y abrirnos los ojos de par en par.

Desde COPE Zaragoza hemos podido hablar este lunes con Beatriz Virgos. Es intensivista en la UCI del Hospital Clínico de Zaragoza y su mensaje ha sido desgarrador: "Estamos peor que en marzo. En Aragón no ha habido tregua. La situación está totalmente desbordada tanto en las plantas de hospitalización como en las UCIs. Se debe hablar ya de colapso sanitario".

Viendo cada día determinadas situaciones en su trabajo, en la UCI, pide a la ciudadanía conciencia. Que no reaccionemos solo cuando tengamos un caso cercano, de un familiar o un amigo. Sino que lo seamos con todos los ciudadanos.

Respecto a lo que anuncia el Gobierno de Aragón, sobre el incremento de plazas en 340 camas más, Beatriz lo niega categoricamente: "No. Si nos preguntas a cualquier sanitario, no. Puedes decir que se pueden hasta 600. Pero con el personal adecuado intentando dar dentro del panorama que tenemos, en el que no puedes dar la calidad asistencial que te gustaría y que se debe dar, no es posible".

Recuerda, asimismo, que "un respirador mata" si no cuenta con el personal necesario ya que "se necesitan profesionales que sepan manejarlo y más en estos enfermos que no tienen una ventilación normal" y eso hace que "la situación esté desbordada y que exista un colapso hospitalario tremendo".

Puedes volver a escuchar la entrevista completa a Beatriz Virgos en el audio del principio de esta noticia

