El turismo aragonés, en peligro de muerte ante las nuevas restricciones

Este lunes se publican en el Boletín Oficial de Aragón las nuevas restricciones del Gobierno autonómico ante el incremento de los contagios de coronavirus. Comenzarán a aplicarse este martes. La hostelería vuelve a ser el sector más perjudicado con cierre a las 8 de la tarde y limitación de aforos del 50% en terrazas y del 30% en el interior. Se establece además la prohibición expresa de fumar en las terrazas.

Las mesas en el exterior podrán ser como mucho de 6 personas y en el interior de solo 4. El resto de servicios no esenciales también deberán cerrar a las 8 con un aforo máximo del 25%. Los gimnasios se quedan con un aforo del 30% y los espectáculos culturales podrán llegar al 50% de su aforo con butacas asignadas previamente. El toque de queda seguirá siendo de 11 de la noche a 6 de la mañana.

DE ALBARRACÍN AL SOBRARBE, PREOCUPACIÓN EN TODOS LOS RINCONES

Se prolongan también los confinamientos de las provincias al menos, hasta el 31 de enero. No podremos movernos libremente entre Zaragoza, Huesca y Teruel. Ante ello las estaciones de esqui y las casas rurales temen por la viabilidad de sus negocios. Por ejemplo, las casas rurales en la Sierra de Albarracín no han llegado ni al 10% de ocupación en Nochevieja y la previsión, con estas restricciones, es aún peor.

"La situación se está alargando demasiado. Es difícil que los negocios puedan aguantar en esta situación. Creemos que hay que tomar medidas más de ámbito familiar. Al sector hay que apoyarle y ayudarle. Nuestra temporada alta es el otoño y las Navidades, no hemos tenido nada de esto. La previsión de ingresos no se ha dado. Estamos a cero, sin clientes y así no se puede subsistir", nos cuenta en COPE Begoña Sierra, gerente de la Asociación Turistica de la Sierra de Albarracín.

Mientras, en Huesca, la ocupación en el Sobrarbe durante esta Navidad ha estado bajo mínimos. "Las ocupaciones han sido mínimas. A principios de diciembre había una buena previsión pero las anulaciones llegaron en cadena. Se palpa tristeza y desolación porque hemos pasado a la nada a nivel turístico y empresarial", afirma en COPE Paz Agraz, presidenta de la Asociación Turistica de Sobrarbe.

ESQUI: SOLO ASTÚN ABRE SUS PISTAS

En cuanto a las estaciones de esquí, solo Astún ha abierto sus pistas para esquiadores en Aragón. Lo hizo hace apenas dos semanas ya con la previsión de que la afluencia no iba a ser alta solo con los esquiadores de la provincia de Huesca. La previsión para Reyes tampoco es mucho mejor.

"El día 6 será flojo, en la tónica de las Navidades. No tiene nada que ver con otras Navidad. Solo el 20% de los clientes son de Aragón y de ellos, más de la mitad son de Zaragoza que tampoco se pueden desplazar al Pirineo. Es un serio hándicap", nos ha contado el director comercial de la estación de Astún, Andrés Pita.

