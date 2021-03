El Tubo, foco de las sanciones por saltarse la normativa sanitaria

La Policia Local ha tramitado durante este fin de semana más de 300 sanciones por saltarse la normativa sanitaria. Gran parte de ellas han sido en el Tubo de Zaragoza. En esta zona hemos vuelto a ver preocupantes aglomeraciones en estrechas calles e incluso, algunos locales de hostelería han incumplido la normativa sanitaria.

No es la primera vez que pasa, pero este fin de semana debido a la Cincomarzada, las aglomeraciones se han acentuado aún más. Son sobre todo personas jóvenes, en torno a 20 - 30 años, que no respetan los aforos de las terrazas, beben en la calle, no llevan mascarilla y formar aglomeraciones sin respetar la distancia de seguridad.

LOS VECINOS TEMEN NUEVOS CONTAGIOS

Asun Gimeno es vecina del Tubo y nos contaba en COPE que este fin de semana había en estas calles más gente incluso que durante las Fiestas del Pilar. "Las terrazas estaban llenísimas. En las terrazas había mucha más gente de lo normal. Era imposible que estuvieran cumpliendo la restricción de seis personas por mesa. Iban sin mascarilla la mayoría de ellos, lo que es de un civismo horroros. Los mayores estamos esperando que nos llegue la vacuna y mientras, algunas personas jóvenes, se dedican a hacer el cafre", nos contaba una indignada Asun.

Tras interponer 163 sanciones el viernes, 50 de ellas en El Tubo, la Policía Local intensificó su presencia en esta zona de bares durante el sábado. Ese día se pusieron 150 multas solo en El Tubo. "Vi varias parejas de Policía a pie por las calles. Cuando le decían a la gente que se pusiera la mascarilla, incluso les sentaba mal", afirma Asun en COPE.

Las multas han sido sobre todo por no llevar mascarilla, pero algunos bares también han incumplido y por ello, han sido sancionados al no respetar los aforos o incluso, servir alcohol en vasos de plástico para que los clientes bebiesen en la calle.

