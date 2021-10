El TSJA deja en el aire el "pasaporte COVID"

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón deja en el aire la posible aplicación del pasaporte COVID para acceder a los locales de ocio nocturno en la comunidad aragonesa. El TSJA plantea una nueva cuestión de inconstitucionalidad de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa por la que el Gobierno autonómico aplica medidas sanitarias en diferentes ambietos, entre ellos, la hostelería.

El Tribunal considera que no es de su competencia autorizar o no este tipo de decisiones. No es la primera vez que se pronuncia de esta forma cuando el ejecutivo autonómico le consulta sobre la aplicación de restricciones asociadas a la pandemia. Ya lo hizo en el caso del confinamiento perimetral del municipio de La Almunia en octubre de 2020. El TSJA considera que lo que se somete a consideración "es una decisión de la Administración" y aclara que en esa tesitura "el juez no ejerce como juez de garantías, sino que participa de una función que solo corresponde a la Administración".

Así, la constitucionalidad o no de la obligatoriedad del pasaporte COVID en el ocio nocturno deberá decidirse por parte del Tribunal Constitucional y no del TSJA.

LA DGA PRESENTARÁ RECURSO

La intención de esta petición a los tribunales por parte del Gobierno de Aragón era la obligatoriedad de que los clientes presentaran el pasaporte COVID para acceder a establecimientos como salas de fiesta y discotecas. Esta medida hubiera venido ligada a abrir las restricciones en los locales de ocio nocturno permitiendo, por ejemplo, el uso de las pistas de baile o la ampliación del horario de las discotecas.

La DGA ya ha anunciado que presentará alegaciones ante la paralización del pasaporte Covid por el TSJA. Lo hará "a la mayor brevedad posible". El ejecutivo autonómico considera que "de ratificar su intención, el Tribunal Superior de Justicia cerraría la puerta a emplear, para frenar la pandemia, cualquier otra medida que limite derechos fundamentales hasta que el Tribunal Constitucional resolviera. Ello privaría a Aragón de importantes herramientas en materia de salud pública, ya sea frente a la Covid 19 o frente a cualquier otra circunstancia que requiera adopción de medias urgentes de carácter sanitario".

