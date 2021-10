El sector del transporte peligra por la falta de relevo generacional

Los transportistas alertan de que el sector está en peligro por la falta de relevo generacional. La media de edad de los camioneros son 56 años y desde TRADIME Aragón (Asociación Empresarial de Transportes discrecionales de Mercancías por Carretera), exigen dignificar la profesión, con jubilaciones anticipadas y mejores condiciones laborales. Son algunas de las reivindicaciones que han trasladado al consejero de Movilidad, José Luis Soro, con quien se han reunido en el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.

José Antonio Moliner, presidente de Tradime, advierte de que "se están recogiendo los frutos de la competencia desleal" y pone como ejemplo la existencia de "vehículos españoles matriculados en países del este con sueldos ínfimos". También pone el acento en las cooperativas de trabajo asociadas que son "auténticas jaulas de precariedad", y "están prohibidas en toda Europa".

Tradime quiere atraer a jóvenes conductores para formarles porque al sector "le sobra experiencia" para ello. Se van a poner en marcha talleres formativos prácticos "en los que no se trabaje solo con libros sino con las herramientas y remolques que luego van a utilizar en su día a día", resalta Moliner. Sin embargo, lamenta que "la falta de condiciones dignas" aleje a las nuevas generaciones del sector.

Entre sus reivindicaciones, destaca la jubilación anticipada, "porque igual que un bailarín no puede seguir dando brincos a los 55 años, un transportista no puede conducir toda la noche solo a los 60". Moliner lamenta, además, que no se haya reconocido "ni una sola enfermedad profesional en el sector".

"La parte económica es importante pero la dignidad también. Mucha gente piensa que el camión viene con un chófer dentro y no es una pieza más, son personas y dan un servicio esencial", explica Moliner.Por ello, reclama áreas de descanso adecuadas, unos servicios mínimos en las plataformas logísticas y que no tengan que cargar y descargar ellos mismos los camiones después de conducir 10 horas.

