La trágica historia del Palacio de Larrinaga: la declaración de amor convertida en arquitectura y que nunca fue habitada

El Palacio de Larrinaga es uno de esos edificios de Zaragoza que no solo llaman la atención por su imponente estética, sino por la historia íntima que esconden sus muros. Concebido como un regalo cargado de significado, este palacio resume ambición, arte y una cierta melancolía, y ahora ha reabierto sus puertas para mostrar sus secretos al público.

Un regalo que nunca fue habitado

Su origen se remonta a principios del siglo XX, cuando el naviero Miguel Larrinaga decidió levantar una residencia muy especial para su esposa, Asunción Clavero, tras su etapa en Liverpool. El proyecto, inicialmente llamado “Villa Asunción”, fue encargado al arquitecto Félix Navarro, quien diseñó un edificio inspirado en los palacios renacentistas aragoneses.

FUNDACIÓN IBERCAJA Palacio de Larrinaga

Sin embargo, el destino impidió que el sueño se cumpliera. Tras la muerte de Navarro, las obras estuvieron detenidas durante años hasta que Fernando de Escondrillas las culminó hacia 1920. Asunción falleció en 1939 y el palacio, pensado como un hogar, jamás fue habitado por la familia, convirtiéndose en "una especie de declaración de amor convertida en arquitectura".

Es una declaración de amor convertida en arquitectura" Cristina Rubio Responsable de Patrimonio de Fundacion Ibercaja

Riqueza arquitectónica y nuevos usos

El palacio destaca por su riqueza constructiva, empleando materiales de gran calidad como piedra aragonesa, hierro trabajado y maderas nobles. El exterior presenta torres y elementos ornamentales que evocan el mundo marítimo y la industria, como los medallones con manos entrelazadas o figuras relacionadas con el mar, un reflejo de la fortuna familiar.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Interior del Palacio de Larrinaga

Tras la Guerra Civil, el edificio ha tenido una vida muy distinta. Ha sido utilizado por los militares, vendido a un empresario que dividió la finca y, posteriormente, ha pasado a manos de los Marianistas, que lo adaptaron como centro educativo. En los años 90, Fundación Ibercaja lo adquirió e impulsó una restauración integral para devolverle su valor patrimonial.

Una nueva vida abierta al público

Esta vocación cultural se ha reforzado con su reciente reapertura. El palacio vuelve a recibir visitantes con una propuesta que combina historia y arte: una exposición dedicada a la pintura romántica inglesa del siglo XIX. La muestra reúne cerca de medio centenar de obras, entre óleos y acuarelas, que ofrecen una mirada extranjera sobre la España de hace dos siglos.

En los cuadros aparecen paisajes de ciudades como Granada o Segovia, escenas populares y retratos que reflejan la fascinación de los artistas británicos por el país. Además, el edificio se puede visitar mediante recorridos guiados con grupos reducidos y actividades para estudiantes, abriéndose a una nueva etapa como un espacio vivo donde dialogan pasado y presente.