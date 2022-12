'Totally Tina' revoluciona el Teatro Principal de Zaragoza

Tina Turner ha puesto patas arriba Zaragoza. Bueno, siendo exactos, y hablando con más propiedad, ha sido el espectáculo que le rinde tributo: 'Totally Tina'. Desde el pasado lunes, este espectáculo musical está llamando la atención de los amantes de la música en la ciudad y de los seguidores de esta artista. Y, de momento, la crítica es un unánime: una magnífica puesta de largo.

En COPE Zaragoza hemos tenido la oportunidad de hablar un ratito con Justine Riddoch, la voz que encarna y que versiona a la gran Tina. Nos ha dado más detalles de cómo ha sido ese espectáculo y de la cantidad de atuendos, vestidos y accesorios que emplean tanto ella como el resto del elenco para hacer de este un espectáculo único. Nada menos que 8 cajas de atuendos. Casi nada.

Audio





Directamente desde Londres, 'Totally Tina' es el merjor concierto-espectáculo homenaje internacional a la cantante norteamericana Tina Turner. Volver a revivir un concierto de la Reina del Rock y del Soul, y disfrutar en directo de temas musicales como 'Simply the Best', 'Private Dancer' o 'What’s Love Got to do with it'.

Estos temas han conformado la memoria musical de varias generaciones, es posible con Totally Tina. Este concierto-espectáculo ha sido reconocido, en varias ocasiones, por la Asociación de Agentes del Reino Unido como el mejor tributo a Tina Turner. Ahora llega al Teatro Principal, después de haber triunfado por todo el mundo.

Hasta el próximo domingo 11, los zaragozanos podrán disfrutar de esta puesta de largo con el torrente de voz de Justine y, por su supuesto, con el resto de su equipo que acompaña a las mil maravillas un espectáculo que hace bailar, recordar, cantar y, sobre todo, disfrutar.