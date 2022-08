Tiendas a 27ºC y bares a 25ºC ante una nueva ola de calor

Las medidas del decreto de ahorro energético ya se aplican también en Aragón y lo hacen a las puertas de una nueva ola de calor que se prologará del jueves al domingo con máximas de 42 - 43 grados entre el viernes y el sábado. A pesar de ello, los comercios aragoneses ya ahorran energía. Los escaparates deben estar apagados desde las 10 de la noche y la temperatura debe ser de 27 grados del aire acondicionado en el interior de los locales.

Unas medidas que han sido acogidas con cierto temor entre algunos comerciantes ante las posibles quejas de los clientes por el calor. Natalia, de la tienda Valentina, no ve mal esta temperatura pero teme que los clientes no se sientan cómodos: "Si es por el ahorro energético siempre es positivo, pero desde el punto de vista del cliente nos da miedo porque queremos que estén cómodos y quizás pasen calor. Aunque yo creo que 27 grados no es calor".

"Cuando hace calor en Zaragoza, esto es un horno. Los clientes se van a quejar"

Peor lo llevan algunos bares. A ellos se les da un pequeño margen. Su temperatura puede ser de 25 grados. "Me parece muy alta para el calor que está haciendo este verano. Si ponemos el aire acondicionado a 25 grados, es mucho calor para el cliente", afirma Raquel del Bar Los Ángeles.

En el Bar Los Ángeles afirman pasar calor con el aire acondicionado a 25 grados / ANNA ABAD

Opinión similar tiene Clara del Bar Chaplin: "Veo estas medidas excesivas. Los clientes van a estar prácticamente como en la calle. Cuando hace calor en Zaragoza, esto es un horno. Los clientes de van a quejar".

En el Bar Chaplin consideran que los clientes pueden pasar calor con las medidas de ahorro energético / ANNA ABAD

Otros hosteleros consideran fundamental la medida para fomentar el ahorro energético en las factura de la luz y el gas. "Si es una ayuda para contribuir con el ahorro energético, debemos colaborar todos. De momento no se ha quejado ningún cliente", afirma Carol del bar DZine.

Concienciados con la crisis energética en la cafetería DZine / ANNA ABAD

"Depende del calor que haga en la calle, algunos días será complicado que los clientes estén cómodos con esta temperatura. Supongo que es difícil adoptar una medida común para toda España. Aquí en Zaragoza estamos sufriendo mucho las olas de calor y puede hacer que sea difícil notar el fresquito al entrar a un local. A pesar de ello, todo lo que sea luchar contra el cambio climático y ahorrar energía, nos parece bien", nos cuenta en COPE Said del Bar Insolente Zaragoza.

En el Bar Insolente comprenden la dificultad de las medidas energéticas ante la subida de precios y el cambio climático / ANNA ABAD

Lo mismo ocurre en las peluquerías que pueden estar a 25 grados, aunque para Laura del salón de estética 'Hermosas´ ello no es suficiente para contrarrestar el calor de los secadores: "Lo veo mal porque a esa temperatura hay que sumar los grados que se suman con todos los secadores encendidos. Aquí sube la temperatura muy rápido".

El calor de los secadores hace que las medidas de ahorro energético no sean bien vistas en algunas peluquerías / ANNA ABAD

Otro sector del que se ha hablado poco es de los centros de depilación láser. "Las máquinas láser dan mucho calor. La máquina se puede recalentar y estropear, pero ya no solo es la máquina sino el paciente y la comodidad del trabajador", asegura Patricia del centro Nefertiti.

Los centros de depilación también se ven afectados por el calor / ANNA ABAD

Las farmacias también pueden bajar algo más su temperatura para asegurar el mantenimiento de los medicamentos. Fernando de Farmacia Machin – Marsal: "Para conservar las medicinas podemos estar a 25 grados. Es una temperatura correcta porque los medicamentos que necesitan menos grados los podemos meter en nevera".

