El terremoto Alegría sacude a Lambán

¿Qué pasa con el futuro del PSOE en Aragón? El salto de la socialista Pilar Alegría a la politica nacional como Ministra de Educación y las próximas primarias para elegir al secretario o secretaria general de los socialistas aragoneses, hacen que el futuro del actual presidente Javier Lambán esté más en el aire que nunca. Él mismo ni confirma ni desmiente.

"Hasta que no sean convocadas las primarias, y así he actuado en otras ocasiones, no comunicaré mi decisión de presentarme o no. De todas formas, vayan haciendo ustedes sus propias conjeturas", ha dicho el presidente aragonés sin querer aclarar qué sucederá con su futuro.

LAMBÁN Y ALEGRÍA, CADA VEZ MÁS DISTANTES

Alegría y Lambán llevan tiempo representando dos alas del PSOE muy diferentes. Por una parte, el presidente aragonés se posiciona del lado del PSOE más tradicional, el que alcanzó sus mayores cotas de éxito. Por otra parte, Pilar Alegría es más cercana al actual PSOE liderado por Sánchez y criticado por los barones del partido como el propio Lambán. Las negociaciones y concesiones del gobierno central a los nacionalistas catalanes han venido a enturbiar aún más las relaciones de Lambán con Sánchez.

Todo ello, más el paso al frente dado por Alegría como Ministra con la total confianza de Sánchez, provoca que este movimiento se vea como una estrategia en toda regla para que el líder del PSOE nacional posicione a sus aliados más cercanos al frente de comunidades autónomas claves para su gobierno como es la aragonesa.

Otra prueba más de las tensas relaciones dentro del PSOE aragonés es que a la toma de posesión de Pilar Alegría como Ministra de Educación no acudió ningún cargo importante de los socialistas en la comunidad aragonesa. La única representación fue la de la Consejera de Ciudadanía, María Victoria Broto. Un hecho que fue explicado por Lambán argumentando motivos de agenda y organizativos.

PRIMARIAS EN ARAGÓN

Entre septiembre y noviembre, el PSOE aragonés celebrará sus primarias a la secretaria general del partido. El cargo es ocupado actualmente por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, pero Alegría apunta a ser la candidata de Sánchez. Una candidatura que podría provocar el paso atrás de Lambán y el bloqueo de cualquier otra posible candidatura desde el actual gobierno aragonés, como sería la de la consejera de presidencia Mayte Pérez que en los últimos meses está siendo una de las caras más visibles del ejecutivo autónomico.

"Les he visto preocupados e inquietos por mi futuro personal y político, les quiero tranquilizar. Presido un gobierno muy sólido que ya está preparando el presupuesto de 2022. E igual que el gobierno está preparando el presupuesto, desde el partido estamos preparando el Congreso con unas elecciones primarias a la secretaría general entre los meses de septiembre y noviembre. Ello se va a producir con normalidad y con mucha previsibilidad", ha asegurado Lambán.

A todo ello se suma una incertidumbre más: el estado de salud de Javier Lambán. Padece cáncer de colón desde hace unos meses y ello le ha mantenido durante algunas semanas alejado de la primera línea política. "Yo voy despejando alguna incógnita. Por ejemplo, la de la salud la tengo prácticamente despejada desde un punto de vista positivo", ha afirmado el socialista.

