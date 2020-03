Termas Pallarés ofrece ayuda a los transportistas pero Industria no le deja

El tramo aragonés de la A-2 sigue sin ofrecer ningún establecimiento abierto a los transportistas. El Ministerio de Industria no ha autorizado la apertura del Balneario Termas Pallarés, que está ubicado en la A-2 a la altura de Alhama de Aragón. No aparece en el listado del Ministerio y eso a pesar de su disposición y que el propio Gobierno de Aragón les había pedido que abrieran. En el listado publicado en la mañana de este mismo martes, no aparece autorización para abrir ningún establecimiento en la A-2 en el tramo aragonés Zaragoza - Madrid.

El tramo aragonés de la A-2 es uno de los que más tráfico pesado aglutina. El Balneario Termas Pallarés había puesto a disposición de los transportistas 49 habitaciones y el servicio de comida. El decreto de alarma decretó su cierre pero fue la propia DGA quien les pidió ayuda la semana pasada. A pesar de que el establecimiento sí está dispuesto a prestar servicio, sorprendentemente no están en ese listado de aperturas autorizadas.

En COPE Zaragoza hemos hablado con Miguel Mirones, presidente de Relais Termal que asegura 'Nosotros respondíamos a esta llamada por colaborar y porque entendemos que un colectivo como el de los transportistas y otras personas que están obligadas a viajar estos días por diferentes causas de necesidad, que no tuviesen el servicio adecuado donde comer o donde descansar nos parece una situación absolutamente inhumana'

Mirones lamenta que no puedan abrir por trámites burocráticos no achacables, recalca, al Gobierno de Aragón. Recalca también que su disponibilidad para abrir sigue intacta. Por ello, exige una solución urgente para que quienes tienen que trabajar en sectores tan esenciales como el transporte tengan garantizados el descanso y la comida. Ante los micrófonos de COPE se quejaba 'que no se espere otra semana porque todas estas personas tienen derecho a descansar y a comer adecuadamente cuando están trabajando tan duramente estos días'

Además desde el sector del transporte les han hecho llegar a Termas Pallares el cariño y agradecimiento, ya que como dice Mirones 'aunque habitualmente no sea nuestro negocio quisiéramos dar este paso. Lamento muchísimo que no se pueda colaborar desde ya mismo'.

