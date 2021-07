Teresa Perales, la sonrisa de la superación

La nadadora paralímpica zaragozana Teresa Perales no se ha cansado de romper barreras durante todos estos años. En lo deportivo y en lo personal, se ha convertido en un ejemplo de superación. Este lunes pasó por los micrófonos de La Tarde de COPE y mantuvo una charla con Fernando de Haro y Javi Nieves. Deporte, retos, ejemplo y, sobre todo, no dar nada por hecho jamás.

En primer lugar, recordó cómo fue el momento en el que se enteró de que iba a recibir el próximo Premio Princesa de Asturias del Deportes: "Ha sido muy especial, aunque en realidad da igual en el momento en el que llegue... Pero es que este año el no saber ni siquiera que mi nombre estaba encima de la mesa, estar tranquilamente en mi casa, sentada en el sofá... Acaba de terminar la rehabilitación, porque estaba lesionada, y me dio por pensar que a esa hora es a la que solían llamar a los premiados... Cogí el teléfono y en ese momento se me salía el corazón".

Añade al respecto que "es muy emocionante no solo a nivel personal" sino por "todo lo que supone, de romper una barrera más". Y es que tan solo siete mujeres han recibido este galardón que, además, será el primer que recaiga sobre una deportista paralímpica. "Para todas las personas que hemos sufrido mucho, este año especialmente, y obviamente todos los deportistas preparando los Juegos con todo lo que nos ha caído encima...".

EJEMPLO DE SUPERACIÓN

Teresa Perales no solamente es un icono deportivo. También intenta transmitir sus vivencias, su lucha de años y años, a través de conferencias: "Soy un culo inquieto. Lo he sido toda la vida. Y este culo inquieto siempre ha querido ayudar a los demás por vocación y por servicio. Es algo innato casi desde que nací. Supongo que por eso me dedico con mis conferencias a transmitir un mensaje".

Asegura, además que "al menos es un mensaje que la gente lo percibe muy bien, con el corazón muy abierto" y añade que "me encanta ver cómo se genera un 'click' en la cabeza de aquellos que me escuchan". Añade, también que hay que valorar "lo que tenemos, lo que somos, la vida que tenemos..." y "me choca mucho cuando hago la pregunta de si tú das las gracias por estar vivo todos los días y en un auditorio de 1.000 personas solo cuatro levantan la mano...". Es ahí cuando ella es clara: "¿Y qué pasa? ¿Dábais por hecho que lo demás estaba garantizado?". Puro carácter. Pura energía. Pero siempre, siempre, con una sonrisa incombustible.

