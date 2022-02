El Teléfono de la Esperanza atendió 8.200 llamadas en 2021, un 5% más que en 2020

El Teléfono de la Esperanza es una entidad que sirve como herramienta de ayuda y cuidado de la salud emocional de las personas prestando un servicio durante las 24 horas del día. En 2021 atendieron 8.200 llamadas, un 5% más que en 2020. Del total, casi dos de cada diez las realiza una persona mayor; una de cada diez corresponde a gente joven de entre 19 y 25 años, y una de cada dos presenta problemas psicológicos.

La labor de esta línea telefónica, activa desde 1984 en Aragón a través del número 976232828, actualmente resulta fundamental dada la angustia generada por la Covid y las consecuencias derivadas de la crisis global en la que se encuentra la sociedad. La asociación dispone de programas para la promoción del bienestar emocional, y a nivel autonómico, es pionera en la puesta en marcha de iniciativas para la prevención del suicidio. También está trabajando en elaborar estrategias de detección y abordaje de esta problemática. En 2019 presentaron la primera guía para la prevención del suicidio en Aragón, y otra para el tratamiento del suicidio en los medios de comunicación.

Entre sus líneas de trabajo, destaca especialmente la atención vía telefónica. Asimismo, cuentan con una serie de colaboraciones para asegurar el bienestar emocional y prevenir la soledad no deseada y la depresión.

Sus responsables han logrado convertir la escucha activa en una herramienta poderosa de salud mental con empatía y aceptación incondicional "porque el dolor humano no tiene límites”. Y es que no solo atienden la crisis, sino también la prevención de las problemáticas que puedan surgir. A todo esto hay que sumar que cuentan con terapia para combatir la ludopatía, planes para el abordaje de la soledad no deseada, servicios para la orientación del empleo y programas en beneficio de la Comunidad.

