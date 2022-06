Técnicos de la Federación Española de Fútbol comprobarán si en La Romareda cabe un estadio para el Mundial

La DGA no aportará dinero para construir un nuevo campo de fútbol en Zaragoza. Así lo ha expresado el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en un encuentro informativo organizado por El Periódico de Aragón. "Hay que acostumbrase a pensar que nuestras aportaciones no serían dinerarias. Cómo vamos a hacer aportaciones a un campo de fútbol cuando prácticamente no nos llega para pagar ni a los médicos ni a los maestros. Sería una frivolidad”, ha indicado el presidente.

En cualquier caso, el presidente ha garantizado que el Gobierno va a estar detrás de la construcción del campo y lo va a apoyar. Pero insiste en que antes hay que saber qué proyecto se quiere hacer, cómo se va a pagar y quién lo va a pagar, reafirmando su apuesta por que el club tenga un estadio propio.

Sobre la ubicación, ha explicado que en julio técnicos de la Real Federación Española de Fútbol vendrán a Zaragoza para comprobar “in situ” si la actual ubicación de La Romareda puede albergar un estadio con capacidad para sede de un Mundial. "En la Federación ha habido siempre dudas, y así nos lo manifestó Rubiales hace meses a Jorge Azcón y a mi, respecto a que allí quepa un campo de fútbol en condiciones”, ha señalado Lambán.

Asimismo, ha comentado que el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, le ha enviado una carta para preguntarle si quiere que Zaragoza sea subsede del Mundial de Fútbol 2030, a lo que responderá afirmativamente.

El presidente, por cierto, ha mostrado su respeto por los grupos de trabajo que ha organizado el Ayuntamiento de Zaragoza sobre la ubicación, pero considera que responden a las “urgencias electorales” del alcalde Jorge Azcón al que, por otro lado, le ha echado en cara que no haya hecho nada en tres años.

