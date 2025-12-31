El taxi de Zaragoza encara la Nochevieja con toda su flota y una nueva aplicación para aliviar la espera

En Cope te contamos cómo se prepara el sector del taxi para la noche con más trabajo del año

El sector del taxi de Zaragoza se prepara para una de las noches de más trabajo del año. Las 1.777 licencias de la ciudad podrán operar sin restricciones a partir de las 20:00 horas en Nochevieja. Según explica Miguel Izaguerri, presidente de Autotaxis Zaragoza, esta liberalización está incentivada por un suplemento especial que anima a los conductores a trabajar en noches "muy complicadas por el ajetreo que hay", en referencia a las celebraciones.

El centro, punto caliente de la demanda

Izaguerri señala que la demanda de taxis se concentra principalmente en la zona centro, como la Plaza España y el Casco Viejo, a diferencia de años anteriores cuando el ocio estaba más distribuido. Este hecho, sumado al auge del "tardeo", provoca que "a las 2 de la mañana se nos agolpa todo el trabajo ahí", dificultando la gestión del servicio. Por ello, el presidente de Autotaxis pide "mucha paciencia" a los usuarios durante estas fechas.

Se espera que las horas de mayor afluencia de clientes se produzcan en dos franjas principales. La primera será de 20:00 a 22:00 horas, con los desplazamientos hacia las cenas y cotillones, mientras que el segundo pico de demanda llegará después de las campanadas y se extenderá hasta altas horas de la madrugada.

Moza, la 'app' para pedir taxi sin intermediarios

Para hacer frente a los momentos de colapso en las centralitas, Izaguerri recomienda el uso de la nueva aplicación Moza (Movilidad Zaragoza). Esta herramienta ofrece "un contacto directo con el taxi, no hay intermediarios", permitiendo solicitar un vehículo "en tres clics". Además, la aplicación ha incorporado recientemente una pasarela de pago para asociar una tarjeta de crédito y abonar la carrera directamente.

Los suplementos que hemos solicitado para esas horas de los fines de semana no han podido salir adelante" Miguel Izaguerri presidente de Autotaxis Zaragoza

Las peticiones denegadas por el consistorio

Aunque el suplemento de Nochebuena y Nochevieja ha resultado un éxito, el sector ha visto rechazadas otras propuestas. Una de ellas fue la creación de un suplemento para las noches de fin de semana con alta demanda, entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Izaguerri defendía la medida como un "aliciente" para que más taxistas alargaran su jornada, pero no fue aprobada.

El cuerpo aguanta las horas que aguanta, no no podemos pretender estar 24 horas seguidas trabajando" Miguel Izaguerri presidente de Autotaxis Zaragoza

El representante de los taxistas subraya la dificultad de ampliar el servicio, argumentando que, aunque son autónomos, tienen límites. "Es complicado decirle al taxista que alargue un poquito más la jornada para dar servicio", ha señalado, ya que "el cuerpo aguanta las horas que aguanta, no podemos pretender estar 24 horas seguidas trabajando". Tampoco prosperó la petición de un suplemento de salida del recinto ferial durante las Fiestas del Pilar para incentivar los viajes a esta zona alejada.