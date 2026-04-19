¿Cómo superar la brecha digital?: "Desde cursos para aprender a manejar el smartphone a talleres sobre el uso cotidiano de la IA"

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de su red de centros de convivencia para personas mayores, impartirá 113 cursos sobre el manejo de dispositivos móviles y competencias digitales básicas hasta el 12 de junio de 2026. Se trata de una nueva edición del programa formativo 'Primavera Digital', dotado con 1.127 plazas y que se desarrollará en 28 centros distribuidos por toda la ciudad.

La iniciativa está enmarcada en el Plan de Lucha contra la Brecha Digital del Ayuntamiento de Zaragoza, que se ha consolidado como una herramienta clave para reducir la desigualdad en el acceso a las tecnologías. La oferta de cursos mantiene su carácter práctico y dinámico, superando las 1.100 horas de formación.

PLAN DE LUCHA CONTRA LA BRECHA DIGITAL

Entre los contenidos destacan los cursos de smartphone en nivel iniciación, medio y avanzado, fotografía e imágenes con móvil, así como formación en inteligencia artificial a través de ChatGPT, con un enfoque funcional y adaptado a las necesidades cotidianas.

AYUNTAMIENTO ZARAGOZA Paloma Espinosa en la presentación de este nuevo curso de 'Primavera digital'.

Además, se incluyen cursos impartidos por dinamizadores voluntarios, que son personas socias de los centros con conocimientos digitales, sobre contenidos como preinicios de informática, herramientas de Google para Android, gestiones básicas en internet e iniciación a la informática.

Cada curso tendrá una duración media de 10 horas, repartidas en cinco sesiones de dos horas, de lunes a viernes.

AYUNTAMIENTO ZARAGOZA Presentación de los detalles de la programación de cursos de este año.

COMPETENCIAS DIGITALES Y PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD

La finalidad principal de estos cursos es facilitar el acceso a competencias digitales básicas a las personas mayores, así como mejorar las habilidades de quienes ya cuentan con un nivel inicial. Se trata, además, de una iniciativa que fomenta la participación y las relaciones sociales, contribuyendo a prevenir la soledad no deseada a través del uso de herramientas digitales como redes sociales o videollamadas, y reforzando el papel del voluntariado como activo social en los centros durante todo el año.

La concejal del Mayor Paloma Espinosa ha subrayado que "este programa permite avanzar en la inclusión digital de las personas mayores, dotándolas de herramientas útiles para su vida diaria y favoreciendo su autonomía". Asimismo, ha señalado que "la tecnología también es una vía para fortalecer las relaciones sociales y mejorar la calidad de vida, especialmente en edades avanzadas".