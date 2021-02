El suicidio también necesita prevención

El suicidio se ha incrementado. Al menos, en este extraño 2020 que nos ha tocado vivir. Suena muy impactante, pero es una realidad, como este martes nos ha explicado en COPE Zaragoza Jesús Padilla, representante del Grupo sobre Conducta Suicida y Autolevisa del colegio profesional de psicología de Aragón. "Ha habido un proceso muy paulatino, desde el confinamiento... Nuestras ansiedades y estados depresivos van en aumento. Hablamos de economía, de familia, de violencia intrafamiliar o trastornos mentales que podíamos tener o que teníamos ya".

Históricamente los medios nunca han informado de este hecho, del suicidio, por miedo al 'Efecto llamada'. Ahora, los expertos tildan esta conducta como errónea: "Es perjudicial en este ámbito. Todo lo relacionado con la muerte nos da cierto reparo. Es como si hablando de ella nos precipitaramos a ella. Pero hay que mentalizar a la sociedad de que es algo que debemos visibilizar. De que la muerte es algo normal, no algo antinatura. Normalizarlo nos va a dar herramientas contra el suicidio. Será ir un paso por delante para evitar estas conductas".

No hay datos oficiales, porque no todos los suicidios se contabilizan como tal. Además, durante el confinamiento los problemas mentales se han agravado, a lo que hay que sumar la falta de relaciones sociales. No hay un perfil concreto, pero sí que hay más mujeres que intentan quitarse la vida pero más hombres que, tristemente, lo consiguen.

Padilla ha recordado, además que "una persona cuando se quiere quitar de manera voluntaria la vida es que hay un sufrimiento detrás tanto para él como con la percepción que pueda tener él hacia los demás". Añade que "ese sufrimiento es inaguantable y toma esta alternativa" y eso es "lo que nos lleva a ver que ese apoyo social se ha reducido en esta época en la que nos hemos ido encerrando no solo en nuestras casa, sino en nosotros mismos".

