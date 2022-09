¿Cómo romper el tabú del suicidio?

El 024, el teléfono de ayuda frente al suicidio, ha visto multiplicadas por 18 las llamadas de jóvenes y adolescentes. Mientras, las llamadas por causas de autolesiones han aumentado un 5.500%. En 2021, 115 personas se quitaron la vida en Aragón. Un tema tabú durante mucho tiempo pero del que, según los psicólogos y expertos, hay que hablar para eliminar estigmas.

El pasado sábado se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y en esta ocasión se centró en cómo apoyar a los seres queridos de una persona que se ha suicidado. Como en cualquier fallecimiento, los familiares pasan por una etapa de duelo que, en estos casos, es todavía más dura debido al estigma social que hay sobre este tipo de muerte. Por ello, hablar con una personas que está pasando por este tipo de situación requiere ser aún más respetuosos.

"Es un duelo que tiene implícitas unas connotaciones que lo hacen muy diferente por desconocimiento y por miedo. Hay un tabú que rodea la muerte por suicidio. También hay miedo a no saber qué decir o a olvidarse de ello para que no forme parte de tu vida. Muchas veces no damos el apoyo que la persona que está atravesando esta situación necesita recibir. Lo que necesita una persona que ha perdido a un ser querido en estas circunstancias es aliviar el sentimiento de culpa o de vergüenza que en algunas ocasiones aparece. Parece que el suicidio no sea una causa de muerte legítima, como cualquier otra. Por eso lo que muchas veces necesitan estas personas es que legitimen su dolor", nos cuent en COPE Lola Sobrino de la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental, ASAPME.

Pero, ¿qué podemos decir exactamente a una persona que esté atravesando un duelo por suicidio?. "Simplemente manifestar que estamos al lado de esa persona, que estamos pendientes y que nos pueden pedir lo que quieran e intentaremos dárselo. Sin prometer nada porque en ocasiones nos pedirán cosas que no podremos lograr. Simplemente hay que mostrar respeto, decir que no podemos imaginar lo mal que esa persona se siente, mostrar respeto y acompañamiento", afirma Sobrino.



El suicidio es la segunda causa de muerte no natural en España, sobre todo, entre personas jóvenes.

Síguenos en Twitter y Facebook