El sueño de la fábrica de baterías en Aragón se aleja (otra vez)

El sueño de contar con una fábrica de baterías en Aragón podría desvanecerse... Otra vez. El grupo indio Tata lleva meses barajando dos opciones: Reino Unido o el entorno de Zaragoza. Pero según publica Bloomberg, el canal estadounidense especializado en economía y negocios, la balanza se inclina a favor de los británicos. Detrás de esta decisión podrían estar las ayudas públicas que ofrece el Gobierno de Downing Street.

En cualquier caso, la decisión aún no está tomada. No hay comunicación oficial y el Gobierno de Aragón no da la batalla por perdida. El presidente, Javier Lambán, asegura estar "sorprendido" por la noticia, que han "tratado de verificar rápidamente". En este sentido, asegura que el Departamento de Economía, que encabeza la consejera Marta Gastón, "sigue trabajando con la multinacional hindú en términos de intercambio de datos y cuestiones técnicas".

Lambán ha hablado, además, este mismo viernes, con el ministro de Industria, Héctor Gómez. "Está sorprendido, desde el Gobierno de España siguen negociando y hablando con Tata, la información que ha aparecido no responde a la realidad", ha señalado el presidente.

Anuestro favor juegan bazas como la situación estratégica de Zaragoza, a 300 kilómetros de las principales fábricas de automóviles del país; la capacidad para generar energía renovable; y las ayudas europeas. Pertenecer a la Unión Europea supone, además, una ventaja competitiva que el Reino Unido, tras el brexit, no tiene. En cualquier caso, Lambán advierte de que la decisión ya no depende de la DGA: "Hemos cumplido todas las exigencias de la empresa y, desde entonces, la decisión nos supera con mucho, cuando se habla de subvenciones y magnitudes más relevantes, nosotros ya no tenemos nada que decir".

EL FIASCO DE VOLSKWAGEN

Si Tata se decanta finalmente por Reino Unido sería el segundo fiasco de una fábrica de baterías para Aragón. En marzo del año pasado, Volskwagen decidió instalarse en Valencia, a pesar de que tenía un acuerdo de intenciones con la DGA. Se esfumaba así la promesa de 3.000 puestos de trabajo.

Lambán resta importancia a este asunto asegurando que "casi todas las gestiones para atraer empresas salen bien, el que no fracasa es porque no lo intenta". En cualquier caso, insiste en que si Tata falla, hay "opciones viables con otras empresas", que no ha querido precisar.

