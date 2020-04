Ya son 263 los casos positivos de coronavirus relacionados con el matadero de Binéfar

El brote de coronavirus que se ha producido en el matadero de la localidad oscense de Binéfar, ha dejado hasta el momento 263 casos positivos de los 742 test rápidos que se han realizado entre la plantilla. El alcalde de Binéfar, Alfonso Adán, ha reconocido ante los micrófonos de COPE que en la realización de las pruebas, se produjo “un descontrol en la recepción de los trabajadores y lo que causó esas aglomeraciones fueron unos errores de coordinación que luego se subsanaron, pero que no es justificable el que sucedieran esas aglomeraciones”.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de la localidad ha puesto a disposición del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, todas las instalaciones necesarias para tratar de frenar los contagios en esta localidad y llevar un control y un seguimiento de los casos que han dado positivos. “Sobre todo colaboramos con las autoridades sanitarias que al final son las que tienen que liderar y coordinar este brote epidémico y nosotros nos ponemos a su entera disposición” aseguraba el alcalde. Adán le recuerda a la empresa que “es importante que se cumpla la seguridad laboral de todos los trabajadores y eso es fundamental. Que se cumplan los planes de protección y que la empresa de prevención de riesgos que tiene la empresa, tome las cartas en el asunto que le corresponden”.

Este matadero que se puso en marcha el pasado verano, se encuentra localizado en una zona limítrofe entre dos comunidades. De hecho, el 55% de los empleados que se han sometido a las pruebas reside en territorio aragonés, mientras que el otro 45% lo hace en Cataluña. El Ayuntamiento de Binéfar ha delegado en el departamento de Salud Pública las decisiones que tengan que ver con el aislamiento de los trabajadores afectados.

LOS SINDICATOS NO DESCARTAN ACUDIR ANTE LA FISCALÍA

Esas aglomeraciones también las ha denunciado el sindicato CNT Huesca-Monzón. Asegura que se produjeron también en el comedor, en las entradas y salidas de los turnos o en los vestuarios, desoyendo por parte de la dirección de la empresa, las medidas de seguridad dictadas por las autoridades sanitarias. Consideran que las medidas de protección están siendo insuficientes y denuncian que los trabajadores que acceden a situación de Incapacidad Temporal acaban siendo despedidos. Una situación que según CNT lleva a muchos empleados a acudir a trabajar con síntomas por miedo a perder el puesto de trabajo, lo que contribuye a la propagación del virus.

Por todo ello piden a la empresa que haga una evaluación de riesgos y establezca un protocolo de seguridad. Si la dirección no toma cartas en el asunto, no descartan poner el tema en manos de la Fiscalía. También ha solicitado a la Inspección del Trabajo que ordenen la paralización de la actividad del matadero hasta que se garantice la seguridad de los trabajadores.

SALUD PÚBLICA ADMITE FALTA DE COORDINACIÓN

El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, reconoce que “no se puede defender” lo sucedido en Binéfar porque esa situación de hacinamiento “no estuvo bien”. Admite que hubo “falta de coordinación en la llegada de personas al dispositivo de control” que, asegura, se había preparado “durante horas”.

Ahora, pide tiempo para analizar el brote con seriedad. Los positivos y negativos que salgan de esos test deben separarse porque hay casos que pertenecen a Aragón y otros a Cataluña y, hasta entonces, no se podrán incluir en la base de datos diaria. No obstante, insiste en que fue una situación puntual que duró “unos minutos”. “Hubo un rato de descontrol, pero no hagamos demagogia diciendo que como hubo un tiempo de acumulación de personas en una fila a menos de dos metros va a haber unos contagios enormes, esto no funciona así”, asegura.

Insiste en que cuando se detectan estas situaciones “hay que corregirlas” y asegura que las fuerzas de seguridad “estaban avisadas”. “Todos tenemos parte de culpa”, ha dicho. Falo ha explicado que se han hecho dispositivos similares en otras empresas “con normalidad”. Salud Pública está elaborando ya guías para el trabajo de los temporeros, con la participación de empresas y sindicatos. Y se hará con otros sectores a medida que avance el desescalamiento.

EL MATADERO MÁS GRANDE DE EUROPA

Litera Meat es el matadero más grande de Europa. Se trata de la sexta planta con la que cuenta el Grupo Pini, una de las mayores compañías cárnicas de Europa que cuenta también con centros en Italia y Hungría. Tiene una capacidad de sacrificio de 160.000 cerdos a la semana.

