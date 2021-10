Solo un 2% de los fallecidos por COVID tenía la pauta completa de la vacuna

Un 98% de los fallecidos por culpa del coronavirus en Aragón no se había vacunado, un porcentaje muy alto también si nos fijamos en las personas ingresadas, sobre todo en la UCI donde ese porcentaje de no vacunados es del 90 por ciento según ha explicado en COPE el coordinador de la campaña de vacunación, Luis Gascón.

Si no te has vacunado todavía, mañana jueves tienes una nueva oportunidad de hacerlo en cualquiera de los centros de salud de Aragón sin necesidad de pedir cita previa. Una iniciativa que se ha puesto en marcha ya en otras comunidades autónomas para agilizar el proceso de vacunación y que en Aragón ya se ha puesto en práctica en varias ocasiones anteriores.

Un 88% de la población aragonesa ya cuenta con la pauta completa y un 90% de los mayores de 12 años ha recibido al menos un pinchazo. Mejorar esas cifras ya va a ser complicado según Gascón, aunque no por ello van a dejar de seguir intentándolo. Dentro de la campaña de captación de indecisos y de concienciación de quienes todavía no se han planteado, Sanidad ha puesto en marcha también un envío masivo de mensajes SMS a los mayores de 18 años registrados en la base de datos de usuarios del Salud, que todavía no se hayan citado para vacunarse, animándoles a que lo hagan.

También destacan los puntos de vacunación que se han habilitado en varias de las grandes empresas de Aragón, como la planta de Figueruelas, Avanza o el Corte Inglés, para facilitar a sus trabajadores la posibilidad de poder vacunarse sin que tengan que acudir a un centro de salud.

Síguenos también en Twitter y Facebook.