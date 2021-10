SMAGUA regresa como la única cita internacional del sector este 2021

Poco a poco Feria de Zaragoza sigue dando pasos en firme y hacia delante para recuperar su particular nueva normalidad. Este viernes se ha presentado en la Cámara de Comercio una nueva edición de SMAGUA, el Salón Internacional del Agua y del Riego. Tendrá lugar, en Feria de Zaragoza, del 19 al 21 de octubre.

Acogerá a 317 marcas de 27 países diferentes. De ellas, 215 son de España, mientras que 102 corresponden a países extrajeros. Celebra su 25 aniversario pero, como explicaba el presidente de Feria, Manuel Teruel, no está la situación, de momento, para grandes fascos. En la última edición, la de 2019, se contabilizaron un total de 23.000 profesionales que pasaron por ella. La expectativa es grande para la de este 2021, pero todavía no hay una previsión de cifras concretas.

"Sobre esta no podemos opinar porque estamos bajo el paraguas COVID, lógicamente", ha asegurado Teruel, que añadía también que "que si podemos saber que hay muchísima gente acreditada porque los visitantes profesionales queremos que vengan todos acreditados a través la web". Además, ha tirado de ironía para decir: "Si no nos ocurre como en algunos actos de los programados por el ayuntamiento en los que la gente se acredita y luego no va... Pues evidentemente el éxito está garantizado".

SMAGUA, recordamos, va a ser el único gran evento del sector que se celebre este 2021, así que Zaragoza volverá a ser capital del agua. Junto a esta cita, por cierto, también se celebrará SPAPER, el Salón Internacional de maquinaria y equipos para la celulosa. El objetivo es establecer sinergias entre los profesionales de una y otra en la que será su segunda edición. Siempre manteniendo las medidas de seguridad y siendo especialmente cuidadosos en ese sentido, como se fue en FIGAN y como se está siendo durante esta Semana del Pilar.

Por otra parte, Manuel Teruel celebra que FIGAN fue un rotundo éxito y mirando a medio y largo plazo desde Feria de Zaragoza se tienen muchas expectativas puestas en FIMA, para principios del año que viene. Aunque Manuel Teruel ha expresado que no se puede hablar de un 'Ferión', sí que se está trabajando ya en esta cita tan importante para la capital.

