Sin mascarilla, fumando y sin distancia de seguridad... ¡Así está El Tubo de Zaragoza!

Sin mascarilla, sin distancia de seguridad, fumando y hasta con música en plena calle. Es el ambiente que se ha vivido en el Tubo de Zaragoza este pasado fin de semana. Las imágenes se han hecho virales a través de Internet y preocupan seriamente al Ayuntamiento de Zaragoza.

Zaragoza volvía a la nueva normalidad el pasado viernes y muchos han decidido saltarse este fin de semana toda la normativa y las restricciones de aforo. Las imágenes, que han circulado en redes sociales y vía Whatsapp, no dejan lugar a dudas. Las calles del Tubo, como la calle Estebanes o la calle Libertad, estaban completamente saturadas. No había distancia de seguridad y mucha gente no llevaba mascarilla. Se puede ver también a jóvenes fumando, algo que además de estar prohibido por la normativa actual, supone uno de los actos de mayor propagación del virus.

Vídeo Así estaba El Tubo de Zaragoza el pasado fin de semana. Vídeo de Nacho Navarro / Twitter: @nachonavarrogil

"Todos tenemos experiencia suficiente como para saber que esta pandemia está marcando nuestras vidas. Es de una gravedad absoluta. Frivolidades como las que hemos visto en El Tubo es algo que no nos podemos permitir como sociedad. En el Ayuntamiento estamos muy preocupados por ello", afirma Victor Serrano, consejero de urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza.

Ante estas imágenes muchos ciudadanos se preguntan dónde estaba la Policia Local para evitar estas aglomeraciones. El Ayuntamiento ya ha trasladado su preocupación y ha solicitado que se compruebe si este comportamiento se dio solo en la calle o también en el interior de los bares, donde el aforo máximo permitido es del 75%. Lo que sí se vigiló y se cumplió fueron los horarios. A las 00:45 horas, todos los locales comenzaron a cerrar sus puertas.

