Ni siempre mayores ni con temblores: desterrando los mitos del párkinson

Un paciente de párkinson es una persona mayor y tiene temblores. ¿Te suena haberlo escuchado? Pues son dos de los mitos más frecuentes sobre la enfermedad que la Sociedad Aragonesa de Neurología y la Asociación Párkinson Aragón están tratando de desmontar. Para ello, han llevado a cabo una colaboración pionera.

Su objetivo es aportar valor a pacientes y cuidadores, con soluciones que mejoren su aceptación de la enfermedad y cómo afrontarla. Amador Plaza es el presidente de la Asociación Párkinson Aragón y sabe bien de qué habla. Su parkinson apareció cuando tenía solo 35 años. "Me empezó a temblar el brazo izquierdo y, como hacía unos meses que había nacido mi hija pequeña, creí que era de llevarla en brazos", nos explica.

Pero el tiempo pasaba y el dolor no remitía. "Empezó un rosario de pruebas, punción lumbar, electromiografías de los músculos, pero no había manera", recuerda. El diagnóstico no llegó hasta que comprobaron que su cuerpo reaccionaba a la levodopa, una medicina muy utilizada en los pacientes de párkinson. Tuvo que dejar su trabajo porque "no podía seguir el ritmo".

Para mejorar el diagnóstico es fundamental una derivación temprana al neurólogo, conocer la enfermedad y acabar con los mitos. "Se supone que para tener párkinson tienes que tener más de 60 años y en la asociación somos muchos los que hemos ingresado con menos de 50", afirma.

Pero no es la única creencia errónea. La enfermedad no siempre se manifiesta con temblores, ni tiene un marcado carácter hereditario, no supone que el paciente acabe irremediablemente en una silla de ruedas y tampoco es cierto que no se pueda hacer nada. "Tomando la medicación y haciendo ejercicio todos los días, por ejemplo de logopedia para la cara, la inexpresividad se corrige bastante", asegura.

La Asociación propone que se atienda al paciente desde el momento del diagnóstico, independientemente de la edad, con un tratamiento multidisciplinar centrado en la persona y sus necesidades, para seguir siendo autónomos en su vida diaria. Y proponen también que cuando el paciente recibe por fin el diagnóstico "como a mejor no va a ir, se le conceda el 33% de discapacidad sin necesidad de pasar por un tribunal".

