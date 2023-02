Serma sigue dando pasos hacia el futuro

La innovación en el mundo de la logística es clave y uno de los ABC de su día a día. En esa labor facilitadora de la actividad profesional juega un papel fundamental Serma, que a finales de la semana pasada hizo entrega de carretillas eléctricas con batería de litio de Linde Material Handling.

En COPE Zaragoza este lunes nos hemos desplazado hasta la planta de Serma. Allí, hemos hablado con Fernando Aguilar que es Técnico Comercial de esta empresa. Nos ha contado cómo fue esa primera entrega y nos ha detallado cuáles son los beneficios para las empresas a la hora de desempeñar su labor profesional.

Esa entrega se realizó al Grupo Arcoiris y fue con los primeros 5 apiladores de los 27 que facilitará en total a esta empresa que desenvuelve su actividad en la Comarca del Matarraña y la provincia de Teruel. El Grupo Arcoiris se trata de grupo cooperativo con casi medio siglo de vida, clave en el desarrollo.

Ahora, gracias a la innovación y el trabajo de Serma, pueden contar con una maquinaria que por sus características hace más eficiente la actividad. Y es que esa evolución está dejando atrás las carretillas diésel o las eléctricas con batería de ácido plomo, para pasar a las eléctricas con batería de litio. Esto supone un tremendo ahorro por diferentes motivos.

Por un lado, porque no es necesario ya tener en las empresas una instalación específica para almacenar las baterías. En segundo lugar, los tiempos de carga se reducen notablemente. En las baterías de ácido plomo hay que realizar una carga de 8 horas, mientras que con las de litio no es necesario parar esa carretilla tanto tiempo. Se pueden aprovechar las 'cargas de oportunidad' en pequeñas paradas, por lo que no es necesario inmovilizar la maquinaria tanto tiempo.

Y finalmente, la energía y el mantenimiento es mucho menor. Primero, porque se reducen los consumos y segundo porque no hay una necesidad de realizar un mantenimiento a dichas baterías. A todo esto, hay que sumarle que un punto para destacar es que las baterías de litio ofrecen un plus en seguridad, ya que al no ser necesario realizar cambios de baterías como con las de ácido plomo, así se evitan posibles problemas o accidentes que pueden producirse a la hora de realizar este cambio.

SOSTENIBLES CON EL MEDIO AMBIENTE

Sumado a lo anteriomente expuesto, desde Serma también destacan que las máquinas con baterías de litio son un 30% más eficientes, eso se traduce en que consumen un 30% menos de energía y por tanto reducen las emisiones respecto al mismo. En cuanto a sostenibilidad, el cambio a las baterías de litio supone un gran ahorro en emisiones de CO2 a la atmósfera.

Respecto a las carretillas diésel, se produce un ahorro del 60% en emisiones de CO2, y respecto a las carretillas con baterías de ácido plomo, el ahorro de emisiones de CO2 se sitúa en torno al 30%. Además, al ser baterías estancas, no emiten ningún tipo de gas. Todo un paso adelante en la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia en el mundo de la logística.