La 'Semana Blanca' de Adrián, el niño con TDAH que no pudo ir con su colegio

Estamos en época de 'Semana Blanca'. Momento que eligen los colegios para que sus alumnos entren en contacto con la nieve y disfruten de una actividad diferente, socialicen con sus compañeros y, de paso, aprendan un poco más de un deporte como el esquí. Es lo que este año iba a disfrutar Adrián. Pero su colegio, el Cesar Augusto, como nos ha contado su madre, le negó la participación en dicha actividad.

Adrián es un niño de 12 años con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), con rasgos Asperger. Tiene una discapacidad del 34% reconocida por el IASS. Y este año tenía la oportunidad, en su último año de colegio en Primaria, de disfrutar de esta actividad como tantos otros niños. Sin embargo, Olga, su madre, nos ha contado en COPE Zaragoza, que la dirección le negó dicha salida.

"Nos dijeron que no era una actividad adecuada para Adrián y que, por lo tanto, no podía viajar con el resto de sus compañeros al Pirineo", explica Olga. Su madre intentó hablar con el centro, pero este no se ha movido de su negativa y, finalmente, Adrián no podrá ir con el resto de sus compañeros a la 'Semana Blanca'.

Pero Adrián no se ha quedado sin su particular 'Semana Blanca'. Su madre ha decidido que disfrute también, como harán el resto de sus compañeros, y acompañará a su hijo en esta actividad que han tenido que montarse por su cuenta y riesgo. Y es que Olga no quiere que su primogénito quede privado de esta experiencia y, por lo tanto, la hará realidad.

Adrián es un apasionado del deporte. Juega al fútbol en el Hernán Cortés y se desenvuelve en el ataque. Y también es un gran seguidor del Real Zaragoza. "Ahora que se ha ido Lasure -que era su favorito- mi jugador preferido de la plantilla es Cristian Álvarez, es un gran portero", nos contaba en los micrófonos de COPE.

A grandes males grandes remedios y gracias a Olga, Adrián ha conseguido también vivir esta experiencia como el resto de niños de su colegio. Como se suele decir: si hay ganas, no hay excusas.