Segunda EvAU en pandemia

Pues ya llegó el día. Comienza en Aragón la EvAU, la Evaluación para el Acceso a la Universidad, a la que este año se presentan 6.641 estudiantes aragoneses. Por provincias, en Huesca se presentan 1.019, en Teruel 539 y en Zaragoza 5.083. La prueba ha comenzado a las 11.15h con el examen de Historia de España II. Se desarrollará hasta el jueves 10 de junio.

La facultad de Derecho del campus de San Francisco, en Zaragoza, es una de las sedes que congrega a más estudiantes. Allí hemos visto caras de nervios, apuntes, amuletos... Pero, sobretodo, mucha ilusión. Algunos creían que se les había olvidado el temario. Otros, ni han desayunado. Había quien iba agarrada a sus amuletos, cruces y vírgenes. Pero también hemos notado mucha confianza entre los estudiantes.

Les quedan tres jornadas difíciles. Y por eso hoy había que mandarles un mensaje de tranquilidad.Angela Alcalá, vicerrectora de Estudiantes, les ha recomendado que “lean bien el examen y reflexionen”. Además, ha recordado que son estudiantes que han pasado un bachillerato difícil. “Llevan en pandemia desde el curso pasado y han hecho un gran esfuerzo”, ha indicado.

MÁS SEDES Y ADELANTO DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA A JULIO

La gran mayoría de los inscritos, 5.870, se presentará a las dos fases: la obligatoria y la voluntaria para intentar sacar mejor nota. Como siempre, se mentiene la opción de elegir las preguntas siempre que sumen un total de 10 puntos. Una de las novedades es la convocatoria extraordinaria en julio y no en septiembre, como era habitual. “Por eso las correcciones serán rápidas y el día 16 de junio ya podrán tener acceso a ellas”, ha explicado el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral. 8 alumnos, por cierto, no han podido realizar la EvAU. 6 de ellos por Covid. Ellos podrán presentarse a la prueba extraordinaria de julio.

Los estudiantes esperaban a las puertas de la facultad de Derecho para realizar el primer examen de Historia de España IICOPE.ES





Este año, como el pasado, hay más sedes para garantizar las medidas sanitarias. Son 84 sedes en toda la comunidad, en 28 municipios aragoneses: 67 son en centros educativos y 16 en los campus. Un modelo que sale más caro a la administración, pero más barato al estudiante. El rector considera que “sería peor tener una EvAU centralizada como otras comunidades” porque al alumno le cuesta más, por ejemplo, desplazarse a Zaragoza y tener que dormir en la ciudad. “Tenemos que tener un equilibrio en el modelo, con una EvAu descentralizada pero sostenible, sin que suponga un coste excesivo para el estudiantado. Y ese equilibrio lo estudiaremos con la consejería”, ha añadido.

ALGUNAS COMUNIDADES PERMITEN PRESENTARSE CON SUSPENSOS

Este año, como otros, la carrera de Medicina es la que requiere más nota. En realidad, todas las relacionadas con Ciencias de Salud. Pero este año, más si cabe. Según ha explicado la vicerrectora, “todo el tema sanitario ha sido muy visualizado y muy importante durante esta pandemia”. También requieren una nota muy alta los dobles grados de Matemáticas y Física o Matemáticas e Informática; Ingeniería Informática; y también algunas de Humanidades, como Periodismo o Filosofía.

Suele haber buenos resultados en la EvAU. Y un 95% de los estudiantes aragoneses elige la Universidad de Zaragoza para realizar sus estudios.

En otras comunidades se han podido presentar a esta prueba alumnos con alguna asignatura suspensa. Algo que no ha estado exento de polémica. En Aragón se permitió el año pasado, pero este no. El consejero de Educación, Felipe Faci, ha explicado que se ha permitido en aquellas regiones “donde no han podido mantener un sistema de presencialidad total y absoluto, como nosotros”.

En Aragón, ha habido presencialidad en las aulas desde la segunda mitad de octubre. El consejero ha explicado, además, que la nueva ley de Educación tiende hacia una evaluación conjunta de competencias aprendidas y no tanto de contenidos y materias.

