El sector crítico del PAR pide la expulsión de Arturo Aliaga

El sector crítico del PAR pide la expulsión del partido de Arturo Aliaga y solicitan a Javier Lambán que le cese como vicepresidente del Gobierno de Aragón. Todo ello después de que este miércoles la justicia declarase nulo el Congreso en el que Aliaga fue reelegido presidente del Partido Aragonés. Se declaró nulo tanto el resultado del congreso como el censo de militantes con hasta 311 afiliaciones irregulares.

"Si Aliaga no dimite, Lambán tiene la responsabilidad de cesarle"

Desde el sector crítico del PAR consideran que Aliaga no puede continuar en la vicepresidencia del Gobierno. Así lo decía la otra candidata a presidir el Partido Aragonés, Elena Allué: "No tiene credibilidad ni honor para ocupar un cargo público en nombre del Partido Aragonés. Es indigno para Aragón. Si Aliaga no dimite, Lambán tiene la responsabilidad de cesarle. Quien es capaz de cometer semejantes irregularidades no puede ser ni presidente del PAR ni vicepresidente de la DGA. Tiene que dimitir y si no lo hace por amor propio, hay que echarle de manera fulminante".

Y no solo eso. Los críticos califican de “pucherazo” los resultados de ese Congreso que consideran vergonzoso y bochornoso. Por ello elevarán a la comisión de garantías del partido la petición de que Aliaga sea expulsado tanto de la presidencia como de la militancia del PAR. "Sin este fraude electoral, Elena Allué sería hoy la presidenta del PAR. Por tanto, Arturo Aliaga no es el presidente legítimo del PAR. Esta conducta debe suponer la suspensión de la militancia y su expulsión del Partido Aragonés", afirmaba otro de los críticos, Xavier de Pedro.

Aliaga ha convocado este viernes a la ejecutiva del partido. Ese sería el primer paso para volver a convocar un congreso y cumplir así con la sentencia judicial. Sin embargo, desde el sector critico afirman no haber recibido esta convocatoria. Hay un plazo de 20 días para que se vuelva a convocar a la ejecutiva anterior al Congreso. Pasado ese plazo, la sentencia judicial ya será firme. Si Aliaga sigue al frente del PAR, los críticos amenazan con marcharse del partido.

