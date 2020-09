SEAS, Estudios Superiores Abiertos, apuesta por la formación online

El arranque del nuevo curso está obligando a reconsiderar muchas formas de trabajar y de enseñar tanto en los colegios como en los estudios superiores. Hemos hablado en COPE Zaragoza con Javier Alcañiz, director de SEAS, Estudios Superiores Abiertos, sobre la formación online y nos ha dado las claves sobre este formato educativo con el que esta institución trabaja desde hace 15 años.

Entre otras cosas, ha comentado que "el esfuerzo que se hizo en los centros educativos, si bien muy meritorio, considero, que salvo excepciones, no podríamos llamarlo formación online", y ha añadido que "me atrevería a llamarlo teleformación". En este sentido, Alcañiz ha matizado que "el esfuerzo que se hizo en los centros educativos, si bien muy meritorio, considero, que salvo excepciones, no podríamos llamarlo formación online".

Ha querido recordar también que "en SEAS consideramos formación online una formación en la que el estudiante aprende haciendo y donde la autonomía en el estudio, acompañada de recursos creados para poder fomentar esa autonomía, al mismo tiempo que el profesor acompaña, tutoriza y potencia el estudio en sus alumnos, son parte fundamental del proceso de formación".

LA BRECHA DIGITAL

El director de SEAS también ha hablado sobre una problemática actual, este escenario que vivimos, como es la 'Brecha Digital': "La formaciónonline ha estado pensada durante los últimos años, sobre todo, para un público adulto, que quiere completar o actualizar conocimientos con un claro objetivo de aplicarlos, en la mayoría de los casos, en un entorno profesional. Que tiene la madurez suficiente para poder avanzar en los estudios aportando su responsabilidad, su espíritu crítico o su experiencia, que además, sin duda, va a seguir trabajando y potenciando con este tipo de formación".

Concluye que "es así como podrá sacar el máximo partido a esta formación, además de beneficiarse al mismo tiempo de las facilidades que la formación online ofrece para la conciliación con la vida profesional y familiar". Puedes volver a escuchar la entrevista completa al principio de esta noticia o en nuestra sección 'Audios', dentro de los menús de portada.

Síguenos en Twitter y Facebook