Pacientes con sarcoma: "Mucha gente sufre un mal diagnóstico por desconocimiento"

Los afectados por sarcomas y tumores raros en Aragón piden al Gobierno que unifique los servicios sanitarios destinados a estos pacientes para mejorar así, su diagnóstico y tratamiento. Asi lo han solicitado en COPE Aurelio Vicente y Susana Márquez, presidente y vicepresidenta de la asociacion de pacientes APSATUR.

El sarcoma es un tipo de cáncer que afecta a partes blandas y huesos. Supone el 1% de los tumores y hay más de 150 tipos diferentes lo que dificulta su diagnóstico. "Estamos hablando de más de 150 tipos de sarcomas que afectan normalmente a niños, adolescentes y gente muy joven. Sabemos que es muy complicado poder llegar a todos estos tipos de sarcomas, pero hay que intentarlo. Eso es lo que pedimos", nos cuenta Susana.

Susana es la madre de Izarbe, una joven con sarcoma de Ewing que falleció en 2021 por este tipo de cáncer de huesos muy agresivo entre niños y adolescentes: "Mi hija era adolescente y no sabíamos muy bien si teníamos que ir al Hospital Infantil o al de adultos. No teníamos una referencia clara y tuvimos que elegir dónde ir. Lo que pedimos es que estos no pase ni con niños ni con adultos ni con personas que vivan en Jaca, Huesca o Teruel. Que todo esté organizado y cada persona sepa exactamente dónde tiene que ir".

Lo más importante para los afectados y sus familias es la especialización de los profesionales médicos que permita en diagnostico precoz y obtener así, tratamientos más eficaces. "Hoy en día nada impide que un cirujano que no sea experto en sarcomas te pueda operar. Tenemos casos de personas en la asociación que primero les han operado y luego les han dicho que era un sarcoma. Quizás de haberlo sabido antes no te tenían que haber operado primero, sino darte quimio. La mayoría de los que estamos en APSATUR y muchas otras personas han tenido un mal diagnóstico por desconocimiento. El sarcoma se puede presentar de muchas maneras, como un dolor en una extremidad, es difícil de diagnosticar", nos cuentan desde APSATUR.

Si Aragón unificase sus servicios para pacientes con sarcoma se convertiría en la quinta unidad de España de este tipo y sería referente para todo el norte de la península: "La tendencia internacional es que se unifiquen los servicios para los pacientes con sarcoma para generar centros más grandes, con más experiencia y que mejoren tanto la experiencia de los profesionales como el coste de los tratamientos. Ahora en Aragón se podrían unificar los servicios del Clínico y del Hospital Miguel Servet".

