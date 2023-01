Sara Fernández en COPE Zaragoza: "El proyecto que actualmente representa Ciudadanos no me identifica"

En el horizonte de 2023, concretamente en el mes de mayo, tenemos cita electoral. Serán las Autonómicas y Municipales y poco a poco vamos conociendo los nombres de los diferentes candidatos que irán presentándose en Aragón y Zaragoza. Este lunes hemos charlado con la actual vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, de Ciudadanos. ¿Se presentará a esta cita?

Hace unas semanas ya anunciaba que su decisión estaba supeditada a un cambio radical en la formación naranja. Esta mañana, en los micrófonos de COPE Zaragoza, ha vuelto a reafirmarse en dicha postura: "Estoy esperando a estos próximos días en los que nosotros, en Ciudadanos, estamos esperando. Esta semana habrá votaciones, saben que ha habido varias candidaturas para dirigir el partido. Yo pertenezco a una corriente crítica, a 'Somos Ciudadanos' que ya hace muchos meses, hace prácticamente un año, denunciamos que había que reaccionar ya, por tanto a la espera de lo que salga en esas votaciones irá unido mi futuro".

En este sentido, la vicealcaldesa y consejera de Cultura del Ayuntameinto de Zaragoza, profundizaba: "Cuando yo di un paso al frente en el 2015 lo hice presentándome a unas listas electorales porque creía en el proyecto. El proyecto que actualmente representa Ciudadanos no me identifica, por lo tanto a la espera de ver cuál de las candidaturas sale adelante y si realmente este fin de semana en la Asamblea hay un proyecto diferente pues seguiría confiando. Con la actual Ejecutiva han sido públicas mis discrepancias. Creo que Ciudadanos, su proyecto liberal, es muy importante y muy necesario, pero no se han tomado las decisiones oportunas".

De este modo, esta semana puede ser clave para conocer quiénes serán las candidatas (o candidatos en el caso de Ciudadanos, si hubiera un cambio) en los dos partidos que conforman actualmente el Gobierno de la ciudad. Y es que este martes el Partido Popular hará pública a su nueva candidata.