Sara Fernández en COPE sobre Ciudadanos: "Me dijeron que si seguía así, tomarían medidas disciplinarias"

Se le ordenó que no hablase y fue amenazada con medidas disciplinarias. Es lo que ha vivido la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, dentro de su partido, Ciudadanos, durante los últimos meses. También se le dijo que si hablaba tenía que ser para seguir la línea oficial del partido. Son unas instrucciones, asegura Sara Fernández en COPE, que no tienen nada que ver con los valores liberales y de transparencia que se venden desde Ciudadanos.

"Pedimos conocer el numero de afiliados que teníamos. A raíz de eso, desde la ejecutiva de Aragón se me dijo por escrito que no podía hablar, que no podía hacer declaraciones al respecto y que si las hacía, debía ceñirme al mensaje oficial que ellos me daban. Esto para mi es algo inconcebible en el proyecto de Ciudadanos en el que me involucre hace unos años. Me llegaron incluso amenazas, en el sentido de que si seguía así tomarían medidas disciplinarias al respecto", ha afirmado Fernández en COPE.

Por todo ello, ha decidido dar un paso atrás y no presentarse a las próximas elecciones del mes de mayo. Una decisión criticada por el líder de la formación naranja en Aragón, Daniel Pérez Calvo, que llegó a decir que Fernández no debía cobrar ni un día más como vicealcaldesa. Ella le ha respondido en los micrófonos de COPE: "Daniel Pérez ha adoptado una reacción visceral hacia a mí, pero por desgracia no soy la primera ni la última compañera de Ciudadanos que dice que no se presenta a unas primarias".

"Cada vez que se abren las urnas, vamos desapareciendo de las instituciones"

El abandono de Ciudadanos está siendo un goteo constante. Cinco concejales de Caspe, entre ellos el presidente de la comarca, y la diputada de las Cortes, Susana Gaspar, también han anunciado que dan un paso atrás. Sara Fernández considera que se han tomado decisiones equivocadas por parte de la ejecutiva que les hacen ir desapareciendo del mapa político cada vez que se abren las urnas.

"Cada vez que se abren las urnas, vamos desapareciendo. No puede ser que pase esto y se siga pensando que nuestra estrategia es buena. El partido lleva meses tomando unas decisiones que no comparte. Por desgracia, creo que en las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo, el partido va a desaparecer de muchas instituciones", asegura Fernández.

Y sobre su futuro, de momento, sigue afiliada a Ciudadanos. Afirma que no ha mantenido contactos oficiales para pasarse a las filas del Partido Popular con quien comparte el gobierno de la ciudad de Zaragoza desde 2019.

Síguenos en Twitter y Facebook