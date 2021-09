El Gobierno de Aragón prohibe las fiestas patronales hasta el próximo 31 de octubre. No hay por tanto Fiestas del Pilar. Un "mazazo" para la hostelería según ha reconocido en COPE la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández. Y es que las Fiestas del Pilar suponen para Zaragoza casi el 2% de su PIB, generando un impacto económico de 64 millones de euros para la ciudad y 1.400 puestos de empleo.

"Nosotros siempre hemos respetado las decisiones de Sanidad. No hubiéramos entendido que no se hubiera hecho ningún tipo de actividad. Vamos a evitar actos como el pregón y otros actos masivos en la calle como pasacalles o conciertos multitudinarios: Estendemos que debemos ser prudentes, pero no hubiéramos entendido que no hubiera habido absolutamente ninguna actividad porque en otras ciudades sí se están haciendo como Valencia, Murcia o Sevilla", afirma Sara Fernández sobre la decisión de la DGA de suspender las fiestas patronales hasta el 31 de octubre.

"Entendemos que no se llamen fiestas y no haya un llamamiento a la fiesta ni al turismo, pero hay ciertos actos que sí se tienen que celebrar y el más importante para nosotros es la Ofrenda", ha asegurado.

"No es fácil. Las Fiestas del Pilar significan mucho para Zaragoza y son además, unas fiestas internacionales. Al menos estamos mejor que el año pasado y vamos a poder organizar muchas más cosas que en 2020. La DGA ha decidido suspender las fiestas patronales, pero sí se fomentan actividades culturales y de otra índole", ha afirmado Fernández en COPE.

¿ESTARÁ LA VIRGEN EN LA PLAZA DEL PILAR?

Uno de los actos que sí podrán realizarse será la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar pero será con un formato diferente al habitual: "Será un formato reducido, un recorrido más pequeño que no irá por el centro de la ciudad sino desde la margen izquierda del río. Estará acotado para que no haya público. De los 130.000 oferentes habituales, solo podrán participar unos 20.000. La cifra definitiva se cerrará con Sanidad en los próximos días".

Lo que sí podrán hacer todos los zaragozanos es disfrutar posteriormente de la imagen de la Virgen en su estructura floral de la Plaza del Pilar. El resto de actividades, como pueden ser las infantiles o culturales como conciertos, estarán acotadas, con restricciones y con invitación o reserva previa. "Lo único que puede variar de aquí a septiembre son los aforos. Ahora mismo estamos en 500 personas en este tipo de actos al aire libre. Ojalá pueda ampliarse, pero independientemente de ello, los actos que están programadas ya sí se van a mantener", ha asegurado la vicealcaldesa de Zaragoza.

