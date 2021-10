Sanitarios sin sueldo: "El Salud se ha pasado de presupuesto y ahora, no nos paga"

Trabajadores del Salud que no cobran el mes de septiembre. Es la situación en la que se encuentran más de 100 empleados. Según ha podido saber COPE son personal de enfermería, auxiliares, celadores o personal de limpieza y cocina de varios centros sanitarios de Aragón entre ellos, el Hospital Miguel Servet.

Hemos podido hablar algunas de las trabajadoras afectadas que prefieren guardar su anonimato. A pesar de ello, han querido prestarnos su testimonio para poner voz a la situación que están atravesando muchos de estos empleados públicos en Aragón.

"ESTO PASA EN UNA EMPRESA PRIVADA Y, ¿HASTA DÓNDE HUBIERA LLEGADO?"

Una de las trabajadoras afectadas, ya con su oposición aprobada, recibió una fecha de incorporación: el 6 septiembre. La sorpresa llegó cuando a finales de mes le dijeron que no iba a cobrar. "Estamos trabajando para la Seguridad Social, se supone que la administración nos tiene que dar el sueldo cada mes pero resulta que este mes, nos han dicho que no cobramos. Esto pasa en cualquier empresa privada y no sé hasta dónde habría llegado el problema. Sin embargo, aquí no pasa nada. Yo soy de las pocas que nos hemos incorporado nuevas, tras aprobar la oposición, y resulta que a final de mes nos encontramos con que no cobramos. Son ellos los que nos han dado esta fecha de incorporación. Nos podían haber dado otra fecha", afirma esta empleada del Salud.

Situación muy similar es la que vive esta otra trabajadora, con misma fecha de incorporación a su puesto: "Soy del segundo llamamiento de la oposición de 2019. Empecé con mi plaza fija el 6 de septiembre. A los quince días me dijo la supervisora que el sector II de Zaragoza se había pasado de presupuesto por unas indemnizaciones que han tenido que dar a los médicos jubilados y por los gastos extraordinarios generados por la pandemia. Entonces, al pasarse de presupuesto, lo han recortado y ya no tienen dinero para pagarnos a los que habíamos entrado en el mes septiembre"

Pero los trabajadores que no han cobrado son de diferentes categorias y con distintos tipos de contrato. "Las trabajadoras que tienen contrato mes a mes y que han vuelto a renovar en septiembre, tampoco han cobrado. Al final es mucho dinero y mientras lo tenga la administración, lo pueden usar en otras cosas".

LAS EXPLICACIONES DE SANIDAD

También se da la situación de trabajadores que han cobrado solo una parte de su sueldo. ¿Cuál es el motivo que da Sanidad? Pues un problema con el programa de gestión SIRGA que no ha reconocido, dicen, las variaciones en los nuevos contratos o que estos se han producido fuera de fecha. Sanidad afirma que todo esta solucionado y que en octubre se cobraran los atrasos pero los trabajadores no se fían.

"Se supone que se va a solucionar y nos pagarán, pero en 2021 ya nos retiraron la paga extra y la he estado cobrando en porcentajes durante 4 o 5 años.

Ante esta situación los trabajadores se sienten totalmente desamparados: "Te sientes indignada porque estás deseando incorporarte a tu plaza después de todo el esfuerzo que supone preparar una oposición y luego, te vienen con esta bofetada. Pagamos justo por pecadores la mala gestión financiera del Hospital. Si han tenido una mala gestión, no lo tenemos porque pagar nosotros. Me gustaría saber si esto está afectando a todas las categorías. Los de más abajo, que no tenemos culpa de la mala gestión, acabamos pagándolo. Hemos trabajado más que nunca con la pandemia y ahora nos llevamos este regalo",

Sanidad niega que haya una intervención por parte de Hacienda aunque sí habla de un control sobre las cuentas. Algo que, afirma, es normal por el volumen de presupuesto tan elevado que se maneja.

Síguenos en Twitter y Facebook