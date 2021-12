Sanidad valora restricciones de movilidad si el TSJA no aprueba la ampliación del pasaporte COVID

O pasaporte COVID o nuevas restricciones. Son las dos posibilidades que maneja Sanidad para intentar frenar la curva de contagios de esta séptima ola en Aragón. Este jueves, por tercera vez en menos de una semana, volvemos a superar los 1.000 contagios diarios y la incidencia acumulada asciende a los 469 casos por 100.000 habitantes a 7 días.

Aragón es la tercera comunidad con más incidencia en toda España. Para frenar los contagios, el ejecutivo autonómico intentó ampliar el uso del pasaporte COVID a nuevos espacios como cines o restaurantes, pero la justicia lo impidió. Ahora, tras presentar alegaciones, los tribunales deben pronunciarse. La consejera Sira Repollés confía en que esta vez sí, se autorice esa ampliación del uso del certificado COVID: "Confíamos en que es la medida adecuada para frenar esta oleada de contagios. Tanto desde el Gobierno de Aragón como desde el Departamento de Sanidad tenemos confianza en que, una vez presentadas las alegaciones con la actualizacion de contagios y las motivaciones que nos mueven, esta vez sí el TSJA autorice la ampliación del uso del pasaporte COVID".

Pero hay un plan B: si no puede ampliarse el uso del pasaporte COVID, entonces Sanidad volverá a recurrir a limitaciones de horarios, aforos e incluso de movilidad. Se empezaría por los dos territorios con una incidencia más alta, Jaca y la ciudad de Huesca. "Si no se pudiese poner en funcionamiento el certificado COVID y tal y como están los contagios, tendríamos que arbitrar otro tipo de medidas para contener la transmisión que está siendo muy importante. Tendríamos que movernos por circunstancias como las restricciones de movilidad o las restricciones horarias", afirma Repollés.



Aunque no se barajan restricciones sociales de cara a Navidad, Sanidad sí pide que se mantengan unidades de convivencia estables y que las reuniones se realicen con todas las precauciones sanitarias.

NUEVAS AGENDAS DE VACUNACIÓN

En cuanto a la vacunación infantil, comenzó ayer por la tarde y se calcula que durante esta semana se inmunizará a 6.500 menores de entre 9 y 11 años. Repollés espera que se vayan abriendo agendas al grupo de edad de 5 a 8 años a medida que lleguen nuevas dosis. La siguiente remesa, de 18.000 vacunas, se espera para principios de enero.

Sobre la tercera dosis de recuerdo ya se ha inoculado al 83% de la población mayor de 70 años y al 50% del tramo de edad de 60 a 69. Se seguirán abriendo agendas a grupos de menor edad según marque la Comisión Nacional de Salud Pública.

