Sanidad reconoce que tras Semana Santa ha habido un repunte de casos

Sanidad reconoce que tras la Semana Santa se ha producido un ligero repunte del numero de contagios de coronavirus. Repunte que de todas formas que no consideran que sea preocupante, sobre todo porque no está afectando a la ocupación hospitalaria. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, no descarta de todas formas, que en los próximos días aumenten los ingresos en planta. A ello se suman dos factores más que también pueden influir: la ola de gripe que estamos sufriendo y los tres días que llevamos ya sin mascarilla.

LISTAS DE ESPERA QUIRÚRGICAS

Aragón registra 2.277 positivos en los últimos siete días En ese periodo de tiempo han fallecido un total de 12 personas, mientras que más de 1.600 se recuperaron de la enfermedad. Repollés reconoce que han subido ligeramente ZARAGOZA 22 abr 2022 - 12:43

Además, Sanidad está trabajando en un Plan de Actualización de las listas de espera quirúrgicas. Plan que ahora será enviado al Consejo de Gobierno en los próximos días, y con el que se pretende seguir reduciendo estas listas de pacientes. Dos herramientas para conseguirlo serían según la consejera, el aumento del número de jornadas y los conciertos. Actualmente hay 8.339 pacientes esperando una intervención durante más de seis meses.

AGRESIONES A SANITARIOS

En relación a los últimos casos de agresiones a sanitarios por parte de pacientes, en los ambulatorios del medio rural sobre todo, como ocurrió recientemente en la localidad zaragozana de Maella, la consejera ha calificado esta situación de intolerable. Según Repollés, el problema no es que haya una falta de medios sino simplemente que a veces no se llega a tiempo de evitar esa agresión. La consejera ha recordado que todos los centros de salud cuentan con el llamado “botón del pánico” para avisar a los compañeros y que muchos incluso tienen vigilantes y cámaras de seguridad.

Además ha anunciado que Sanidad va a retirar la convocatoria de subvenciones dirigidas a organizaciones de pacientes para financiar proyectos de carácter sanitario y se va a realizar una nueva, con unas bases diferentes, que aumentará la cuantía inicial hasta los 350.000 euros.

