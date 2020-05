Sanidad quiere implantar un sistema rápido de consulta telefónica que sustituya las citas en Primaria

La crisis del coronavirus ha obligado a implantar cambios en la forma de atender a los pacientes. Y algunos de ellos “han venido para quedarse”, según la consejera de Sanidad, Sira Repollés. Es el caso de la telemedicina y las consultas virtuales. Y por ello, propone que la tradicional solicitud de cita “tendrá que convertirse en una solicitud de consulta, que iniciará un proceso rápido en el que el profesional de pondrá en contacto con el paciente”.

Según la consejera, “juntos valorarán si se requiere una atención presencial, resolución mediante consulta telemática o desplazamiento hasta su domicilio”, ha explicado. Para Repollés, “es el momento de un gran cambio, ser valientes y proponer transformaciones de calado que mejoren la accesibilidad de los pacientes”.

RECURSOS ANTE UN SEGUNDO BROTE

Repollés ha respondido en la sesión de control al Gobierno en las Cortes a una interpelación y varias preguntas de la oposición. En sede parlamentaria ha asegurado que Aragón cuenta con “reservas suficientes para un posible rebrote de la pandemia”.

La consejera insiste en que la comunidad tiene equipos y camas suficientes. En este sentido, ha recordado que los hospitales de campaña no se han tenido que usar. Las 100 camas alquiladas en el Auditorio de Zaragoza se desmantelarán, pero se mantendrán las 400 instaladas en Plaza, “porque son suficientes”.

En sede parlamentaria ha detallado las contrataciones en atención primaria: 122 enfermeras y 56 médicos. Además, ha explicado que Aragón tiene capacidad para hacer 1.500 PCR diarias y se ha habilitado un laboratorio para mil más, que tampoco se ha llegado a utilizar.

La polémica ha llegado al hablar de residencias. La popular Ana Marín le preguntaba “¿por qué no se ha llevado a los ancianos de las residencias a los hospitales?” y cuestionaba que en los centros COVID intermedios no hubiera respiradores ni UCI. Unas afirmaciones antes la que Repollés ha sido tajante: “Si un anciano necesita un respirador, tendrá que ir a una UCI; y no se ha dejado de ingresar a ninguno, lo digo con total severidad”.

Preguntada por el estado de las infraestructuras pendientes, la consejera ha explicado que el Hospital de Alcañiz está pendiente de licitar por lotes. En el de Teruel, se están estudiando modificaciones propuestas por los facultativos “y no hay niguna intención de paralizar las obras”. Asimismo, asegura que “en breve” se iniciarán las obras de las Urgencias del hospital San Jorge de Huesca, se harán las modificaciones del centro de Salud de Barbastro y se abrirá el de Los Olivos, en Teruel, “que ya está equipado”.

