Sanidad mejorará las condiciones de los trabajadores de las ambulancias en el nuevo contrato

Sanidad quiere mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las ambulancias. Los técnicos del transporte sanitario urgente, que trabajan para una empresa externa, llevan 7 meses en huelga. La consejera, Sira Repollés, asegura que el Gobierno no puede influir en las negociaciones. Pero prepara cambios en el nuevo pliego de condiciones.

El contrato actual expira en 2022. Y aunque Sanidad no se plantea una internalización total del servicio, sí baraja mejoras. Entre ellas, crear bases de transporte urgentes en centros de salud y hospitales, compaginando el trabajo con las urgencias. Un modelo mixto, dice la consejera, parecido al andaluz. "Sabemos que el tiempo apremia pero estamos trabajando porque hay mucho margen de mejora", asegura.

CONFLICTO LABORAL

El PP acusa a Sira Repollés de "ignorar" a los trabajadores. En la Comisión de Sanidad de las Cortes, la diputada Ana Marín asegura que la consejera “no se les ha hecho ni caso, ni ha escuchado sus demandas, ni se ha reunido con ellos, ni se han puesto soluciones a algunos de sus problemas”. Además, ha denunciado que “es difícil encontrar una parte del contrato que se cumpla" y ha lamentado que "los perjudicados están siendo los trabajadores y los usuarios”.

Repollés, por su parte, asegura que el contrato sí se está cumpliendo. "Si detectamos en cualquier momento que hay una merma en la cantidad oen la calidad del servicio, por supuesto actuaremos". Sin embargo, aunque insiste en que la DGA "no se pone de perfil" en el conflicto laboral de los trabajadores, asegura que no pueden interferir en la negociación con la empresa. "Nosotros contratamos un servicio, no negociamos con los trabajadores porque sería una injerencia, no tenemos capacidad legal para ello", explica.

La consejera recuerda que hay una comisión de seguimiento para garantizar la calidad del servicio. Además, las incidencias se revisan de forma diaria.

Síguenos en Twitter y Facebook