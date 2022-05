Más de 30 millones para disminuir un 85% las listas de espera quirúrgicas en 2023

Sanidad invertirá 30 millones y medio de euros para disminuir las listas de espera un 85% en 2023. En estos momentos, Aragón lidera la demora media en España, con 183 días de espera. El nuevo plan de abordaje 2022-2023 contempla 13 millones para incrementar la actividad en centros propios y 17 millones en conciertos con otros centros.

La DGA quiere reducir la lista de espera de más de 6 meses de 8.200 a 1.700 pacientes y que ningún proceso incumpla el decreto de garantía de plazos. A finales de este año, nadie tendría que esperar más de 30 días para cirugía oncológica. Y se pretende reducir drásticamente la demora en cataratas, cadera, rodilla o patología de columna. El plan prevé mejorar la actividad y el rendimiento quirúrgico, aumentando la oferta de quirófanos por las tardes y fines de semana. Se van a ofertar contratos de calidad a profesionales y se potenciará la colaboración entre hospitales y la cirugía mayor ambulatoria.

Se seguirán centralizando procesos de baja complejidad. Y aumenta la colaboración con otros centros públicos y privados, con 17 millones de euros en 2 años. Se está negociando un convenio con la MAZ, que podría aliviar la lista de espera en Traumatología, donde se concentra el 42% de toda la demora. También se va a prorrogar el convenio con el Hospital Militar. Y se van a poner en marcha nuevos modelos de contratos con centros privados.

El presupuestos para conciertos se aumenta un 1,3% este año. Además, se va a priorizar a los pacientes en los que la demora tiene más impacto y se va a informatizar el proceso quirúrgico para facilitar la derivación entre centros públicos.

El PP ya ha dicho que no se cree este plan porque el anterior tampoco fue efectivo. De hecho la DGA se comprometió a reducir un 85% las listas de espera a finales de 2022 y no solo no lo ha conseguido sino que han aumentado. Los populares proponen fidelizar a los profesionales con contratos de al menos un año, contratos estables y duraderos para los MIR y promover la cirugía mayor ambulatoria.

La incidencia del COVID fue una de las causas porque las que el vigente plan contra las listas de espera no ha cumplido sus objetivos. Desde la DGA aseguran que la incidencia ahora es estable y que la hospitalización está en riesgo bajo. Hay 190 pacientes ingresados en planta, lo que supone un 5% del total de camas. Y hay otros 13 en UCI, la misma cifra que el pasado 24 de marzo. Sí ha habido un incremento de la demanda en atención primaria y urgencias pero, insiste, nada que haga saltar las alarmas.

Síguenos en Twitter y Facebook.