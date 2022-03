Sanidad espera un ligero repunte de positivos pero prevé una Semana Santa sin restricciones

Sanidad sólo informará de los positivos por Covid que afectan a personas y entornos vulnerables. Esto quiere decir que sólo se van a contabilizar los casos graves, y los que afectan a personal sanitario y sociosanitario. Ya no se tendrán en cuenta los test de autodiagnóstico y desaparece, por consiguiente, la tramitación automática de la baja laboral.

Son algunos de los cambios que ha anunciado la consejería de Sanidad en base a ese nuevo modelo de transición de gestión de la pandemia. Solo se harán pruebas diagnósticas a mayores de 60 años, personas con patologías importantes, embarazadas, entre los profesionales sanitarios o centros con personas institucionalizadas (como puede ser una residencia). Los positivos en personal sanitario o sociosanitario tendrán que estar aislados los primeros 5 días. Para el alta se requerirá una prueba rápida de Ag con resultado negativo.

Desaparecen los aislamientos de casos leves. Únicamente se identificarán contactos estrechos en ámbitos considerados vulnerables. Pero ante cualquier síntoma sigue siendo recomendable el uso de la mascarilla, limitar las relaciones sociales y evitar contacto con personas vulnerables. “Más que 'gripalizar' el Covid lo que deberíamos es hacer Covid todos los procesos respiratorios”, ha indicado el director general de Salud Pública, Francisco Javier Fanlo.

Fanlo ha informado de que en el plazo de un año las comunidades autónomas tendrán un nuevo sistema centinela para medir gripe, Covid y virus respiratorios.

LOS CASOS REPUNTARÁN EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

La incidencia del Covid en Aragón se encuentra en estos momentos en 174 casos por 100 mil habitantes y la letalidad se ha rebajado hasta el 0,3%, frente al media del 1% en toda la pandemia.

Según Fanlo, nos encontramos en una meseta que difícilmente va a bajar más y, previsiblemente, los casos volverán a repuntar como está ocurriendo en otros países de nuestro entorno. Los ingresos por Covid también se van a mantener en una media de 100 pacientes -14 hay en la UCI en estos momentos-. Y se prevé una Semana Santa sin restricciones.

Pero según el gerente del Salud, José María Arnal, hay que tener en cuenta que “el Covid no es como la gripe. No tiene el mismo comportamiento estacional. Covid hemos tenido durante todo el año. No es una enfermedad endémica, aunque lo podrá ser en un futuro. En estos momentos estamos viviendo todavía un ambiente epidémico”. Desde Sanidad insiste en que la vacunación sigue siendo fundamental para frenar al virus

