El Centro de Salud Actur Norte anula sus citas de vacunación con Astrazeneca

El Centro de Salud Actur Norte de Zaragoza está anulando las citas de vacunación con Astrazeneca de los usuarios que tenían día y hora para administrarse estas dosis en las dos próximas semanas. Según ha podido confirmar la Cadena COPE con el Centro de Salud Actur Norte, se están anulando las citas agendadas para la vacunación con estas dosis a los usuarios nacidos entre 1956 y 1958.

La suspensión afecta a las citas de las próximas dos - tres semanas según nos han indicado desde el propio centro de salud. Durante la mañana de este martes están llamando a los usuarios para comunicarles la suspensión de su cita. Como opción alternativa se ofrece a los usuarios poder elegir cita de vacunación en las "centrales" habilitadas para tal fin.

Centro de Salud Actur Norte / DGA

CARLOS, UNO DE LOS VECUNOS AFECTADOS

Carlos es uno de los vecinos del Actur que se ha visto afectado por este contratiempo con la vacuna de Astrazeneca en uno de los centros de salud de este barrio de la margen izquierda de Zaragoza. Cogió su cita en cuanto se abrió la agenda para los nacidos en 1957. El 20 de abril a las 9:30 horas era el momento para que Carlos pudiera administrarse la primera dosis de la vacuna. Sin embargo, a menos de una semana para ese día, ha recibido una llamada de su centro de salud.

"Me han anulado la cita diciéndome que no iban a recibir vacunas. Me han llamado a primera hora de este martes. Ahora tengo que volver a citarme en otro centro", nos comenta en COPE. Ahora Carlos debe coger cita en otro centro, pero nos cuenta que en su espacio del saludinforma.es no le indican las direcciones disponibles para poder agendarse esa nueva cita de vacunación. En su centro de salud, directamente, se ha inhabilitado la opción de poder volver a coger cita en las próximas semanas.

UN HECHO PUNTUAL

Desde el departamento de Sanidad nos aseguran en COPE que "no se están anulando citas" y que no hay ninguna orden al respecto sobre ello. La anulación de citas del Centro de Salud Actur Norte responde, nos indican desde Sanidad, a una circunstancia puntual de organización de este centro de salud.

