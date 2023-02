Sánchez Garnica, futuro presidente del PAR: “Ojalá Aliaga hiciera un gesto y me liberara de este marrón”

El PAR está viviendo sus momentos más difíciles. El último capítulo se escribe en forma de moción de censura. La mayoría de la Ejecutiva ha dado el paso para sacar a Arturo Aliaga de la presidencia de la formación. El texto está firmado por 16 de sus 28 integrantes, por lo que tienen garantizada la mayoría en la votación que, si no hay un acuerdo in extremis, se producirá este viernes.

El senador autonómico Clemente Sánchez Garnica asumirá las funciones como “presidente interino”. Su elección por parte de la mayoría de la Ejecutiva responde a su condición de miembro más antiguo. Por eso, en una entrevista en COPE Zaragoza, ha querido dejar claro que esto “no es un capricho, una toma de poder ni un quítate tú para ponerme yo”. “Nuestro único objetivo es que el PAR pueda llegar a tiempo a las elecciones y el partido está por encima de las personas”, ha sentenciado.

La mayoría de la Ejecutiva del PAR registra una moción de censura contra Arturo Aliaga
8 feb 2023

El texto de la moción de censura señala los numerosos desencuentros con Arturo Aliaga, al que acusan de desoír a la mayoría de la Ejecutiva. Una falta de reuniones y de diálogo que culmina en la decisión de Aliaga, contraria a la de la mayoría, de no recurrir la sentencia que anula el Congreso en el que fue reelegido como presidente de la formación.

“Hemos solicitado 12 Ejecutivas extraordinarias, hemos intentado hablar, negociar y buscar soluciones por todos los medios, pero cuando se cierran todas las puertas, lo único que nos cabía era esto, no había otra”, ha lamentado. “La relación con Aliaga es nula, lamentablemente, no solo conmigo sino con otros compañeros que han intentado dialogar, por eso estamos aquí”, explica.

En cualquier caso, todavía siguen abiertos a un movimiento de última hora que evite llegar a la moción de censura. “Si hace un gesto, nos llama y nos sentamos estamos dispuestos a cualquier tipo de acuerdo que nos permita trabajar juntos con unidad, serenidad y calma para presentarnos a las elecciones, que es lo que queremos”, señala. “A mí, personalmente, me libraría de este marrón, sería una liberación”, asegura

RESPETO A ALIAGA Y AL PACTO DE GOBIERNO

En todo momento ha expresado su “respeto profundo a Arturo Aliaga, en lo personal y en lo político” y ha alabado su gestión como vicepresidente del Gobierno de Aragón y como consejero de Industria. “No vamos en su contra, ha hecho una gran labor”, destaca.

De hecho, el pacto de Gobierno no está en entredicho en ningún momento. “El PAR va a seguir respetando un acuerdo que llega hasta el 28 de mayo, Arturo Aliaga lo firmó en representación del partido y se apoyó por unanimidad”, señala. Sánchez Garnica considera que el papel de la formación aragonesista en el cuatripartito ha sido clave. “Lo hemos hecho bien, el PAR ha sido útil en un pacto a veces complicado y poco entendido”, destaca.

Sánchez Garnica asegura que la decisión de Aliaga de exigir el cese de Alberto Izquierdo, secretario general del PAR, como vicepresidente de la Diputación Provincial de Teruel como un “error injustificable”. En este sentido, confía en que no pida también su cese como senador autónómico, puesto en el que fue designado con el apoyo de PSOE y PAR. “Si yo lo que defendiera en el Senado no respetara los principios del PAR, yo mismo me iría, pero no es el caso”, argumenta.

