Sánchez garantiza a Aragón que la candidatura olímpica será en condiciones de igualdad

Con una mera declaración de buenas intenciones se ha despachado Pedro Sánchez su visita hoy a Zaragoza para mostrar su apoyo a la candidatura conjunta de Aragón y Cataluña para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno 2030. En apenas 15 minutos y sin preguntas, Sánchez ha tratado de calmar las aguas al asegurar que será una candidatura en igualdad de condiciones.

Candidatura que se presentará en los próximos meses a la espera de que el Comité Olímpico Internacional tome una decisión. Un proyecto que según Sánchez, es un proyecto de concordia, de unión y de Estado que implica directamente a dos comunidades autónomas. Una apuesta importante -asegura- por el deporte y por el desarrollo de los territorios. No sabemos cómo piensa contentar a los catalanes, pero en Zaragoza el Presidente ha asegurado que se va a llevar a cabo en condiciones de igualdad entre el Pirineo oscense y catalán.

El presidente Javier Lambán, que el pasado verano renunció a participar en este proyecto si no era en pie de igualdad, ya ha dejado claro que Aragón no va ser subalterno de nadie. Para Lambán, se trata de una oportunidad formidable a nivel estatal pero también para promocionar la marca 'Aragón'. De hecho, el presidente aragonés considera que “si logramos ponernos de acuerdo, podría ser una vía de resolución de conflictos, con lo que se daría un paso gigantesco”. Para Lambán si no se llega a un acuerdo, este proyecto estará abocado al fracaso.

A la reunión de Sánchez y Lambán, han asistido también el Ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta y el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.

Por cierto, que ambos dirigentes han mandado un mensaje de apoyo a la nadadora paralímpica Teresa Perales, que se encuentra ingresada en un hospital de Madrid. La aragonesa que sufrió una crisis de ansiedad al finalizar los Juegos Paralímpicos de Tokio, estuvo ingresada en un hospital japonés y trasladada a España en un avión medicalizado.

