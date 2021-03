San Cayetano no acogerá este año la tradicional exposición de pasos de Semana Santa

Las distintas cofradías de Zaragoza han conseguido reunir un total de 13.000 firmas a través de la plataforma change.org, solicitando la apertura esta Semana Santa de la iglesia de San Cayetano. Son 2.400 firmas a las que se suman otras 11.000 que están todavía sin confirmar, con las que piden a la Diputación provincial que recapacite y les permita instalar en esta iglesia, la exposición habitual de los pasos de Semana Santa para que puedan ser venerados por el público, más si cabe este año, que no van a poder salir a la calle. Los Hermanos Mayores de las de las distintas cofradías han entregado las firmas esta mañana en el registro de la DPZ.

No parece que esta iniciativa vaya a hacer que la Diputación de Zaragoza, cambie de actitud. Según fuentes consultadas por COPE, la postura de la institución sigue siendo la misma. Aseguran que por motivos sanitarios y para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, se ha decidido no autorizar esa petición. Además, desde la Diputación de Zaragoza consideran que no se trata de una actividad esencial cuya celebración se contemple en las normas y medidas establecidas por las autoridades sanitarias como sí ocurre con la celebración de las eucaristías que se van a celebrar en San Cayetano.

EXPOSICION CARTELES SEMANA SANTA

Hablando de Semana Santa, desde hoy y hasta el 11 de abril, puedes conocer de primera mano cuáles han sido los carteles que han anunciado la Semana de Pasión de Zaragoza desde mediados del siglo XX gracias a una exposición organizada por la Asociación para el Estudio de la Semana Santa y el Ayuntamiento de la capital.

Una muestra que se expone al aire libre, en el Paseo de Independencia, a través de 22 paneles que recogen un total de 55 carteles desde 1949 hasta 2021. Faltan los de algunos años que ha sido imposible encontrarlos, pero muchos de los que hay, son auténticas joyas.

Para la elaboración de esta exposición, ha sido fundamental la colaboración del fotógrafo y cofrade, Jorge Sesé, que se ha encargado de fotografiar y digitalizar todos estos carteles que muestran la evolución de lo que ha sido la promoción de nuestra Semana Santa a lo largo de los años.

