Salud Pública interviene de urgencia un solar en la calle Armas por una plaga de ratas

Técnicos del Instituto Municipal de Salud Pública han accedido este miércoles por la mañana al solar ubicado en la calle de Las Armas de Zaragoza en el que se había detectado, durante los últimos días, una creciente presencia de ratas. Se trata de una intervención de urgencia en un solar de titularidad privada que, debido a sus peculiaridades y a tener varios propietarios, había complicado la localización de sus responsables para actuar, tal y como señalan desde el Ayuntamiento de Zaragoza.

Un tratamiento de choque en dos fases

Finalmente, el consistorio ha conseguido la autorización necesaria para ejecutar un tratamiento de choque que se desarrollará en, al menos, dos fases distintas. La primera ha comenzado este mismo miércoles con la colocación de una docena de portacebos de captura con un potente atrayente, lo que facilitará una primera eliminación de ejemplares. El coste total de la intervención será repercutido íntegramente a los propietarios del terreno.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Las trampas se han colocado este miércoles

Una vez se constate que se ha atrapado un número suficiente de roedores, se activará la segunda fase del plan. En ella, los técnicos colocarán más cebos con rodenticidas, que son raticidas de acción retardada, en el interior de las madrigueras y en las zonas de acceso para asegurar la erradicación completa de la plaga. Además, se va a proceder a una limpieza de urgencia del solar, ya que acumula una gran cantidad de basuras, sobre todo en su zona de entrada.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

A raíz de esta actuación, desde el Ayuntamiento de Zaragoza se ha reiterado el llamamiento a la colaboración ciudadana para no dejar restos de comida ni basuras en las calles. Las autoridades recuerdan que, por muy rápido que actúen los servicios de Limpieza Municipal, estos residuos son un foco de atracción para roedores y otras plagas, lo que deriva en un importante problema de salud pública y perjudica notablemente la imagen de la ciudad.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Solar cerrado durante la intervención

El protocolo en solares privados

El consistorio ha aclarado el protocolo de actuación en estos casos. Todos los avisos que se reciben en materia de Salud Pública se atienden con la mayor brevedad posible, y el objetivo en el próximo contrato es lograr intervenir en las siguientes 24 horas tras la recepción del aviso. No obstante, en el caso de los solares, primero hay que determinar si su titularidad es pública o privada.

Si es un solar público, se interviene de inmediato. Sin embargo, si la propiedad es privada, la norma establece que primero hay que requerir a los propietarios para que acometan la limpieza y el tratamiento necesarios. Solo en los casos en los que no hay respuesta o es complicado localizar a los dueños, como ha sucedido en la calle Armas, el servicio municipal interviene de oficio y luego repercute el coste a quien corresponda.

Esta misma semana ya se está trabajando en requerir a la propiedad de otro solar ubicado en la calle Nicolás de Funes, 15, donde también se ha recibido una queja por presencia de ratas. Dicho local ya fue requerido hace unos meses y en él se aplicó un tratamiento de desinsectación y desratización el pasado 10 de febrero, por lo que desde el consistorio se espera que el problema quede resuelto en breve.