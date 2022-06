Rubén Calvo, culpable de asesinar a Katia con alevosía y ensañamiento

Rubén Calvo asesinó a Katia con alevosía y enseñamiento. Así lo ha determinado el jurado popular, que consdiera que el acusado era consciente de lo que hacía y que no tenía "ninguna afectación" cuando asestó 64 puñaladas a su pareja la madugada del 23 de mayo de 2021. Además, los miembros del jurado considerado probado que es culpable de un delito de quebrantamiento de condena, ya que tenía una orden de alejamiento de su víctima por haberla maltratado con anterioridad. Ese día, la llamó con insistencia hasta que la convenció para que acudiera al domicilio donde finalmente la asesinó. Después, se arrojó desde el balcón del quinto piso donde había perpetrado el crimen, pero cayó sobre una furgoneta, que le salvó la vida.

Los miembros del jurado han considerado probado que el acusado “tiene un trastorno de personalidad antisocial, un trastorno de personalidad límite, narcicismo y es politoxicómano desde hace años”. Hecho que, según han visto favorable, “habría motivado una trayectoria vital de problemas psicológicos conductuales”. Aun así, el jurado ve válido que el acusado, cuando causó la muerte de Katia, “no tenía ninguna afectación de sus facultades cognoscitivas o voliticas”. Es decir, era consciente cuando mató a su expareja.

Por todo ello, el jurado considera que asesinó a Katia con alevosía y ensañamiento. “Agredió a su pareja de forma sorpresiva, propinándole numerosas cuchilladas con la intención de matarla y también con la intención de causarle un sufrimiento innecesario, aumentándolo de forma inhumana, consiguiendo su propósito sin que Katia pudiera defenderse”. Han completado que el acusado acorraló a la víctima “en el interior de un pequeño dormitorio” lo que, según han visto como probado, “disminuía más sus probabilidades de defensa efectiva frente al acusado”.

También lo ven culpable de un delito de quebrantamiento de condena porque “le permitió la entrada a su domicilio -Katia acudió a su casa-, pese a que era perfectamente conocedor de que se encontraba en cumplimiento de una pena de prohibición de aproximación o de comunicación respecto a la víctima”.

La Fiscalía, a raíz del veredicto, ha modificado la pena y solicita ahora 24 años por un delito de asesinato y un año por el de quebrantamiento de condena. La acusación popular, ejercida por José Luis Gay, el letrado de la Comunidad Autónoma, mantiene los 26 años de prisión.

La defensa, ejercida por la letrada Carmen Sánchez Herrero, tras conocer el veredicto del jurado, ha pedido la pena mínima de ambos delitos: 20 años por el de asesinato y doce meses por el quebrantamiento. Además, ha anunciado que apelará que no se hayan incluido las cuestiones planteadas por su defensa. “Estamos muy disgustados porque el objeto del veredicto no ha recogido las conclusiones de la defensa. Ha sido un objeto del veredicto hecho a la carta. No se ha considerado que la merma tuviese una afectación grave”, ha explicado Sánchez al salir de la lectura del veredicto.

Una vez que el jurado ha emitido su veredicto, ahora será la magistrada presidenta quien dicte sentencia y se fijen, por tanto, los años que pasará en prisión.

