Robada la recaudación de las visitas a la Catedral de La Seo

La Policía Nacional está investigando el robo de 7.000 euros en la Catedral de La Seo en Zaragoza. El robo se produjo el pasado fin de semana y corresponde al dinero procedente de la recaudación de las visitas al templo, según han confirmado fuentes del Cabildo Metropolitano de Zaragoza.

Han aclarado que la gestión cultural y turística de este templo la realiza la empresa ArtiSplendore, que es la que se ha percatado de que había desaparecido el dinero y ha presentado la denuncia. Desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón han manifestado que están realizando las pesquisas necesarias para esclarecer lo ocurrido.

SEGUNDO ROBO EN LAS CATEDRALES DE ZARAGOZA

La investigación de este robo se suma a la que ya se está llevando a cabo por otro suceso similar ocurrido en la Basílica del Pilar. En este caso, el robo también correspondía a la recaudación obtenida en este templo a través de diferentes donativos de los fieles. Desde el Cabildo han apuntado al respecto que se tuvo constancia del robo en la Basílica del Pilar el pasado 23 de agosto. Fue entonces cuando se detectó que faltaba dinero, en concreto 40.000 euros, en el momento que se estaba procediendo a su recuento para ingresarlo en el banco.

Las investigaciones siguen abiertas y la Policía todavía no ha comunicado ningún avance al Cabildo. Fuentes policiales han apuntado que el modus operandi es diferente en cada caso por lo que ambos robos podrían no estar relacionados. Por el momento, no ha habido ninguna detención al respecto.

