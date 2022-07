El riesgo del calor en el trabajo: ¿Se pueden modificar los horarios laborales?

El calor sigue siendo el gran protagonista estos días, lo estamos sufriendo todos pero mucho más quienes tienen que trabajar en la calle. Las altas temperaturas, que se van a prolongar todavía durante varios días, tienen graves consecuencias para quienes trabajan en la calle. Hablamos de profesionales de la construcción, pero también de controladores de aparcamiento, hostelería o repartidores, por poner algunos ejemplos; o de quienes trabajan en interiores con altas temperaturas, como en una fundición.

Tras la muerte de un empleado de limpieza este fin de semana en Madrid, se abre un debate imprescindible sobre la adaptación de las jornadas laborales y la organización del trabajo en plena ola de calor. El responsable de Salud Laboral de CCOO, Luis Clarimón, tiene claro que esta muerte “se podría haber evitado”.

“¿Pasa algo por no limpiar durante dos días las colillas de la calle y exponer a los trabajadores a estos riesgos?”, se pregunta Clarimón, quien aboga claramente por evaluar los efectos del calor como un aspecto más de la prevención de riesgos laborales. “Es un tema de organización, tú no puedes decirle al jefe que no quieres trabajar, pero las empresas deben contemplarlo”, señala.

En este sentido, apunta la posibilidad de que determinados trabajos que se desarrollan en la vía pública, como la construcción o la jardinería, “deberían comenzar a las 5 de la mañana en estas fechas”, pero eso colisiona con el derecho al descanso de los vecinos, motivo por el cual la normativa no permite que se comience antes de las 8. “Es necesario el debate como sociedad”, insiste.

El responsable de Salud Laboral de CCOO recuerda que, según el Instituto de Salud Carlos III, en Aragón han muerto 86 personas entre la ola de calor de mayo y la que estamos sufriendo estos días. En este sentido, destaca que la percepción del riesgo no está suficientemente dimensionada. “Si estuviésemos hablando de Filomena, lo veríamos más claro, sabemos que hay cosas que no se pueden hacer, y esto es como una Filomena pero de calor”, señala.

Clarimón pide a las empresas que opten por la jornada continua y el teletrabajo cuando sea posible y que se adapten los horarios teniendo en cuenta estos factores, priorizando las zonas de sombra en los momentos de más calor, proporcionando a sus empleados agua o crema solar y evitando que una persona trabaje sola, para que haya alguien que pueda actuar en caso de emergencia.

