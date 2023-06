El reto de Jorge Jurado: recorrer Aragón en bici en 3 días por ASPANOA

El ciclista Jorge Jurado, especializado en pruebas de ultradistancia, va a dar la vuelta completa a Aragón en 3 días. Son casi 1.400 kilómetros y más de 18.000 metros cuadrados de desnivel acumulado. El objetivo: recaudar dinero para ASPANOA, la Asociación de Niños con cáncer y sus familias Es un reto de grandes dimensiones. Para que podamos hacernos una idea, tal y ocmo lo defone el propio Jurado, "Es prácticamente como hacer dos carrerras Quebrantahuesos al día".

La aventura de Jorge Jurado, conocido en redes sociales como 'Jurado Bike', comienza el próximo jueves, día 29. A las 6 de la mañana saldrá de la sede de ASPANOA, a las 8 pasará por Tauste, a las 14h por Jaca y cruzará todo el Pirineo aragonés hasta Castejón de Sos, a las 22h y después hasta Benabarre, a la 1 de la madrugada.

A las 6 de la mañana del viernes 30 de junio volverá a subirse a la bicicleta y, en este caso, parará en Albalate de Cinca (8.00 horas), Mazaleón (14.30), Molinos (18.00) y dormirá en Cantavieja, a donde tiene previsto llegar a la 1.00 de la madrugada.

El sábado 1 de julio retomará su reto también a las 6 de la mañana, con paradas en Albarracín (15.00 horas) y Bello (19.30), y pernoctará en Alhama de Aragón (1.00). Y el último día, el domingo 2 de julio, llegará a Borja a las 12.00 horas hasta alcanzar de nuevo la sede de Aspanoa en Zaragoza a las 15.00 horas, donde concluirá este exigente reto, nunca hecho hasta ahora.

"Mi idea es hacerlo en 3 días días y medio, parando lo mínimo, para comer y para dormir, no más de 3 horas y media, no creo que me dé tiempo a más", señala. Ha sido el propio Jorge Jurado quien ha presentado esta mañana este reto acompañado por el gerente de Aspanoa, Juan Carlos Acín.

“Conocemos a Jorge desde hace años. Nos emociona que esté siempre buscando formas de visibilizar el cáncer infantil y nuestra labor. Todas las familias de Aspanoa vamos a estar empujándole para que consiga este reto”, ha señalado Acín, quien ha indicado que en los municipios donde Jorge parará se están organizando actividades como chocolatadas, mercadillos e incluso marchas. “Gran parte de ellas están siendo promovidas por familias afectadas que residen en estos municipios, lo que aún nos hace más ilusión”, ha añadido Acín.

CÓMO COLABORAR

Diez instituciones, entidades y empresas se han sumado a esta iniciativa como colaboradores, en concreto, la Clínica Dental Albano, los ayuntamientos de Albalate de Cinca y de Cucalón, BiciMarket Zaragoza Store, la asociación Biescas es Vida, Contazara, Helados Italianos Fuoli, Nitropc, Sencillo Bikes y la Unión Ciclista de Zaragoza.

Para apoyar a Aspanoa a través de esta actividad, y enviar ánimos a Jorge Jurado en este complicado reto, hay tres formas de colaborar: hacer un donativo a través de la web de la Asociación (www.aspanoa.org), acompañar a Jorge durante su trayecto durante unos kilómetros o participar en cualquiera de las actividades que se van a organizar en los municipios donde el ciclista parará. Hasta el momento, se han logrado 2.620 euros contra el cáncer infantil.

Jorge Jurado ya realizó en 2020 un reto por Aspanoa: subió 31 veces seguidas Las Planas de Cadrete hasta completar un Everesting Challenge, es decir, sumar 8.848 metros de desnivel acumulado, los mismos que la montaña más alta del planeta. “He decidido hacer este reto por Aspanoa porque conozco la Asociación y me encanta su labor. Después del Everesting, quería volver a colaborar, y como Aspanoa ayuda a los niños con cáncer en Aragón, se me ocurrió esta idea de recorrer el perímetro de la Comunidad”, ha explicado Jurado.

Aspanoa es la asociación que atiende a los niños con cáncer en Aragón, arropa a sus familias e impulsa la investigación contra el cáncer infantil en la Comunidad. El año pasado ayudó a 197 niños con cáncer en las distintas fases de la enfermedad y a 368 familiares del menor afectado, en especial, sus padres y sus hermanos. La financiación de Aspanoa también ha permitido iniciar las primeras investigaciones contra el cáncer infantil de la historia de Aragón.

Síguenos en Twitter y Facebook