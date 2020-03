Retirados de la asistencia entre 40 y 50 sanitarios del Clínico por haber tenido contacto con el coronavirus

Entre 40 y 50 sanitarios del Hospital Clínico han podido tener contacto con pacientes afectados por el coronavirus antes de saber que lo estaban. Se trata de pacientes de los que no había sospecha inicial de la enfermedad pero que posteriormente han dado positivo. El protocolo marca que se revise qué profesionales sanitarios han tenido contacto con ellos y que se evalué el riesgo.

La cifra la ha confirmado el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, quien ha querido dejar claro que “esto no significa que estos profesionales también estén afectados ni que tengan síntomas”. En estos momentos, “están bajo vigilancia y se han empezado a adoptar medidas, en función del contacto que han tenido con los pacientes y de la protección que llevaban en ese momento”. La principal es que se les ha retirado de la asistencia sanitaria, tal y como dice el protocolo.

A partir de ahí, “si el profesional se encuentra bien y no tiene síntomas, puede bastar con que no haga ninguna labor asistencial”. En otros casos, “sencillamente se les da la baja y están en su casa”. La prioridad es que no puedan transmitir la enfermedad, especialmente a colectivos vulnerables. De momento no se plantean refuerzos sanitarios más allá de los que ya se han puesto en marcha en el 061. Lo que sí está en el punto de mira son las mascarillas. El Ministerio de Sanidad está gestionando una compra centralizada y se ha cerrado la exportación. En todos los centros se recomiendan medidas de control para que estos dispositivos estén disponibles para quienes realmente tienen que usarlos.

Sanidad recomienda no besar a la Virgen

En estos momentos, el Gobierno de Aragón no se plantea suspender ningún acto multitudinario. No se hizo, por ejemplo, con la FIMA, ni está previsto con otros eventos. Lo único que se han suspendido a nivel nacional son los congresos de tipo médico.

Pero desde el departamento de Sanidad sí advierten de la necesidad de cambiar hábitos, incluso los religiosos. Ventura ha anunciado que hablará con el Arzobispado de Zaragoza “para recomendar que no se bese la columna de la Virgen del Pilar”. La medida no se había planteado hasta ahora porque en Aragón no había casos confirmados. La consejera considera que ahora es mejor “no besar donde besa todo el mundo porque puede haber contagios”.

Protocolo en colegios y residencias

Está previsto que se cierre un protocolo por si surge algún caso en un centro educativo o una residencia de mayores. Aún no se conocen los detalles pero las medidas a adoptar las marcará el Ministerio de Sanidad. No está previsto, de momento, el cierre de ninguna de estas instalaciones en la comunidad. “Tienen que ser las autoridades sanitarias las que lo determinen, no que nadie interprete y cierre un colegio o un aula”, insiste la consejera de Sanidad, Pilar Ventura.

Síguenos en Twitter y Facebook