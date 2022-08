Restricciones en Sofuentes ante la falta de agua

Sofuentes, Concilio y Pietas son tres de los municipios zaragozanos que están teniendo problemas de suministro de agua en las últimas semanas debido a la sequía. En el caso de Sofuentes se han establecido ya restricciones en huertos y jardines. La piscina municipal también se ve afectada. Un panorama complicado y que no va a mejorar a corto plazo. Así de claro nos lo ha dicho el alcalde de Sofuentes, Luis González. Los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza acuden casi diariamente a Sofuentes para suministrar agua a los depósitos municipales.

"El abastecimiento está complicándose. Los depósitos no se recuperan para dar servicio al pueblo en verano, cuando aumentan los habitantes de 100 a más de 300. Aquí captamos el agua del manantial y llevamos una sequía larga. Hemos tenido que poner restricciones prohibiendo regar huertos, jardines... incluso en la piscina municipal estamos renovando el agua por mínimos", asegura González.

El volumen de agua embalsada en Aragón es un 15% inferior al de otros veranos Gran parte de la cuenca del Ebro se encuentra en situación de alerta por la sequía y el volumen de agua embalsada este verano es inferior al promedio de los últimos cinco años ZARAGOZA 03 ago 2022 - 12:30

Los vecinos se tienen que "buscar la vida" para poder regar acudiendo por ejemplo, a cargar agua a las acequias del canal de Bardenas. Y es que Sofuentes es el único municipio de la red de este canal que no acude a él para abastecerse al no disponer de una infraestructura para ello ni tener la posibilidad de costearse las obras necesarias: "Cada día o cada dos días vienen los Bomberos de la DPZ a suministrarnos agua desde Castiliscar. Tenemos un agravio comparativo porque todos los pueblos de la red del Canal de Bardenas se abastecen de él, pero nosotros somos el único pueblo que no puede coger agua directamente del canal".

Sofuentes tiene además el problema añadido de los elevados níveles de nitratos de su manantial que hacen que el agua no sea apta para el consumo de boca, aunque sí para otros usos. “Se ha hablado con el Gobierno de Aragón. Las soluciones son siempre las mismas... silencio administrativo. Hay algo que es fundamental: el consumo de agua. Hace ya muchos años que habíamos tenido otras sequías largas. Ha habido problemas puntuales otros años pero tan graves como este, diría que no”, afirma González en COPE.

Al menos, en el municipio de Pietas el problema ha quedado solucionado de momento después de que los Bomberos también hayan tenido que suministrar agua durante dos jornadas. De momento, no se han aplicado restricciones.

